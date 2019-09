Moda: consejos para crear tu propia marca de ropa desde cero

Por Marjhori Oyola

Perú es un país dinámico, en el que cada vez se crean más marcas de ropa y llegan distintas propuestas de tiendas fast fashion. Por ello, es importante que tengas en cuenta ciertas características a la hora de concebir tu propia marca en moda, para que así, esta logre mantenerse con éxito y no fracase en el camino.

En la actualidad, el internet hace que todo sea más accesible y varias marcas sin necesidad de tener una tienda física, puedan vender sus productos por medio de Facebook e Instagram. Esto, debe reconocerse como una gran oportunidad y punto a favor.

Así mismo, es importante tener en cuenta cómo venderás tus productos y cómo lograrás que tus compradores se 'enganchen' con tu temática.

Dos expertos en moda y creadores de sus propias marcas, nos han compartido sus consejos. El profesor y diseñador de moda, Alejandro Kletto, recomienda cuales las siguientes claves:



1.- Tener en cuenta que una marca no hace ropa para todo el mundo. Es necesario seleccionar un target, un perfil de consumidor, partiendo de dónde vive, dónde trabaja. Todo un estilo de vida. Si yo conozco todo sobre mi consumidor, yo sé qué ofrecerle.



2.- Un tema de inspiración, desde ahí parte la elección de las telas, los materiales, colores e insumos. Si deseo trabajar, o no, con tendencias.



3.- Una tienda en físico no es lo esencial, ya que gracias a las redes sociales podemos llegar a muchos lugares y otros países sin necesidad de tener un espacio físico. Hoy en día no se vende ropa, sino sensaciones y emociones.



4.- Ser disciplinado y conocer a la competencia. Es importante saber qué hace el otro para no hacer lo mismo y en todo caso, hacerlo mejor.



Por otro lado, Jorge Rios, profesor y diseñador de moda recomienda lo siguiente:



1.- Primero, sentir pasión por el proyecto, porque de eso dependerá el éxito de la marca o emprendimiento.



2.- Empezar con un precio de introducción; esto quiere decir, que el precio sea menor al del resto, para poder competir con las marcas ya existentes.



3.- Si contrataras a otra persona encargada o si delegas las actividades, es necesario estar pendiente durante todo el proceso. Es importante cuidar los detalles en nuestros productos.



4.- Un punto importante y que dará éxito a una marca nueva, es la innovación. Es obligatorio estar actualizándose con las tendencias.