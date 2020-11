La moda y la política llevan años de relación. De hecho, son más cercanas de lo que muchos piensan. Recordemos uno de los ejemplos más recientes: la votación de los Estados Unidos. Casas de alta costura como Christian Siriano o Michael Kors, alzaron la voz mediante sus últimas colecciones para incitar a su clientela a votar. Sobre pasarela, vimos vestidos logotipados con las palabras “Vote” (Vota) y en las tiendas virtuales; camisetas con la frase “Vote or die” (Vota o Muere). Ojo, este activismo por parte de la industria no es nada nuevo. Recordemos las grandes guerras de la historia mundial, donde la indumentaria siempre ha representado de modo fiel el sentir y pensar de la población. La moda, al final del día, es un reflejo de la sociedad. Y el sector textil peruano no ha sido ajeno a esta relación durante la última semana de crisis política.

Lo hemos visto a lo largo de esta trágica semana. Diversas marcas y emprendimientos de moda se pronunciaron sobre lo que sucedía en las calles del país. La firma de lujo sostenible, Ayni, fue una de ellas. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Adriana Cachay y Laerke Skyum- las diseñadoras detrás de la marca- expresaban su sentir al pueblo peruano. La firma de Annais Yucra, que incursionó en la Semana de la Moda de Lima en el 2019, también se sumó a la conversación: con la frase “por qué callar si nací gritando” la marca de moda ‘sin género’ reveló su apoyo a las marchas que ocurrían en esos instantes a lo largo del territorio nacional. Otras firmas reconocidas del plano local como Yirko Sivirich, Jose Clemente y Roger Loayza también hicieron eco de lo que sucedía en el país.

Dentro del sector de la moda, la Asociación de Moda Sostenible del Perú, también decidió tomar partido. La institución lanzó una publicación en su cuenta de Instagram en la que se refirió a la fatídica muerte de dos jóvenes durante la gran marcha nacional, así como a los numerosos desaparecidos hasta ese momento. “El 14 de Noviembre del 2020 ha quedado inmortalizado en nuestros corazones. No dejamos de gritar fuerte el nombre de nuestros héroes y de gritar aún más por los que aún no aparecen”, señala el comunicado.

Pero más allá de emitir una opinión, muchos diseñadores e influenciadores de moda han utilizado sus redes sociales para compartir información clave sobre la coyuntura nacional. Uno de ellos ha sido Roger Loayza quien, tanto en sus historias como publicaciones de Instagram, ha invitado a su comunidad y clientela a estar informados y tomar acción en la crisis nacional. A su vez, la creadora de contenido de moda, Tana Rendón, fue una de las primeras en pronunciarse sobre el tema y poner a disposición sus redes sociales. Incluso, la también diseñadora ha recopilado distintos medios de información, talleres políticos y datos claves sobre las proximas elecciones presidenciales, animando a su comunidad a mantenerse alerta.

Además de emitir una opinión y compartir data necesaria, el sector ha decidido poner su granito de arena en la problemática. Camote Soup, la firma de Ale Mazzini- diseñadora y creadora de contenido de moda peruana- ha lanzado una rifa solidaria en sus redes sociales. Junto a otras ocho marcas peruanas, la marca peruana ha invitado a su comunidad a participar de la iniciativa solidaria: el monto mínimo es de diez soles, serán cinco ganadores y lo recaudado irá “a todas las personas que necesitan ayuda económica para solventar los gastos medicos por lesiones causadas en las recientes protestas nacionales”, como la publicación indica. La firma también participa en otra rifa más, organizada por el emprendimiento peruano de ropa de baños SP swimwear. Son doce marcas unidas, doce premios, y todo lo recaudado irá a los heridos de la crisis nacional.

Otras personalidades del sector como Carolina Braedtt, creadora de la marca de ropa ‘Atte.Lina’, también han tomado acción sobre lo sucedido. En sus historias de Instagram, la creadora de contenido de moda peruana conocida como ‘Fashaddicti’, anunció que un porcentaje de las ganancias de este mes de la firma se destinarán para ayudar a los manifestantes heridos. Luana Barrón se sumó a la iniciativa con su marca de ropa ‘Between us’. Numerosos emprendimientos de moda peruana como L’Molle, Santa y Babilic compartieron la iniciativa de las firmas en sus historias de la plataforma, anunciando que también donarían parte de sus ganancias.