Durante décadas, Carrie Bradshaw ha sido nuestra mayor inspiración en lo que a moda se refiere. Y es que la protagonista de “Sex And The City” ha sabido cautivarnos con sus atrevidos looks y asombrosas combinaciones. Esta vez, con el estreno de la segunda temporada de “And Just Like That”, la escritora neoyorquina nos ha sorprendido al lucir un curioso bolso de mano en forma de paloma y durante el segundo capítulo del spin-off ya se ha revelado que lleva dentro de este surrealista accesorio firmado por JW Anderson. Aquí contamos todo sobre el clutch del momento, desde su precio hasta el particular material del que está hecho.

Foto: Getty Images

El bolso de paloma de Carrie Bradshaw cuesta 890 dólares

Tal como lo habíamos visto durante la grabación de los nuevos capítulos de “And Just Like That”, el bolso de paloma de Carrie Bradshaw tiene un momento de protagonismo en uno de los capítulos de la serie. Para ser precisas, durante el episodio dos de la nueva temporada, por fin vemos en primer plano la creación del diseñador británico Jonathan W Anderson.

Foto: JW Anderson

Se trata de un clutch de tono gris elaborado en 100% resina a través de un proceso de impresión 3D realizado en China. La irónica pieza tiene unas dimensiones de 2cm de alto, 21cm de ancho y un fondo de 11cm y cuenta con todos los detalles de esta especie de ave. Desde el tamaño natural hasta los pormenores de la anatomía de este pájaro como sus patas y garras, pico y ojos. Esta extraña creación tiene un precio de 890 dólares, y si bien su valor puede sonar exagerado, la verdad es que no es de los bolsos más caros en el mercado actual de lujo.

Foto: HBO Max

Y aquí viene la pregunta que todas nos hacemos ¿qué puede llevar Carrie en un bolso de forma tan extraña y espacio casi ridículo? Pues tenemos la respuesta y se trata nada menos que de una barrita de goma de mascar. Y no es que nos sorprenda el contenido de la cartera, pues sabemos muy bien que Carrie es capaz de sacrificarlo todo por la moda, pero sí nos llama la atención la elección del accesorio. Tal vez sea el indicio para mirar a las palomas con mayor amabilidad.





Así es el clutch en forma de paloma de JW Anderson

Como parte de la colección otoño/invierno 2022 de JW Anderson , el creativo exploró el concepto “Fiestas que nunca fueron, fiestas que serán”. Con esta propuesta, el diseñador de 38 años se tomó la libertad de imaginar “una tonta fantasía de diversión descarada” con objetos absurdos como accesorios.

Es bajo esa idea que esta paloma se convirtió en un bolso al igual que otros elementos como las ranas o las almohadas. “La moda nos permite evadirnos de la realidad. Además, las palomas son tan poco glamurosas que resulta divertido convertirlas en un objeto funcional, como un bolso de mano, que suele considerarse bastante glamuroso”, precisó el diseñador en una entrevista a Harper’s Bazaar.

Foto: JW Anderson

Si bien la aparición del clutch de paloma en la serie original de HBO Max le ha dado mayor exposición al diseño y al trabajo del creativo británico, la realidad es que este accesorio ya había tenido éxito por si mismo. A finales del 2022, el bolso se encontraba agotado en todas las plataformas online y contaba con una larga lista de pre orden.

Foto: JW Anderson

“¡Realmente son el pájaro más exitoso!”, declaró Anderson a un medio internacional haciendo referencia a el hecho que el accesorio es actualmente uno de los productos más buscados y vistos en el sitio web de su marca, donde el tráfico casi se ha triplicado desde que se vio a Parker llevándolo.