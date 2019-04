Cuero: el protagonista de tu look para el otoño y los días de frío

Ahora que ya llegó el otoño, algunas tardes se suelen poner más frías y, aunque el sol no se vaya del todo, es bueno añadir a nuestro día a día alguna prenda de abrigo, más aún cuando se tienen clases en la universidad hasta muy tarde. Es en esta temporada que el cuero se convierte en tu mejor aliado no solo con una casaca sino en diversas prendas y accesorios.

Armar el look para ir a clases suele convertirse en toda una odisea pues queremos lucir muy bien y, sobre todo, cómodas para las horas que pasaremos sentadas en una carpeta o buscando información en la biblioteca.

Elegir con cuidado las prendas es la clave: esa blusa que tanto te gusta, el polo con estampado de moda, unos buenos jeans, mochila cool y zapatos cómodos. Es aquí donde el cuero puede estar presente y brindarte esa seguridad y estilo que tanto buscas. Aquí te presentamos algunas claves para no dejarlo de lado en estos días.

Casacas de cuero en tu armario



Estas prendas son un ‘must have’ para todas las mujeres. Si es que aún no lo has hecho, este es el momento indicado para desempolvarlas y que te acompañen a clases. No solo las puedes usar con jeans y zapatillas, sino en diversas combinaciones. Una blusa a rayas, cuadros o color entero con unos pantalones rasgados, leggings o shorts más una casaca de cuero te darán un estilo más rock and roll. También la puedes usar sobre un vestido para tener un look súper femenino.



Si bien el cuero, por ser de origen animal, puede ajarse, doblarse o decolorarse al estar tantos meses guardado en el armario, Roger Zárate, especialista en cueros de Renzo Costa, recomienda primero guardar las prendas limpias de una temporada a otra con una funda de tela o lona, no exponerlas por mucho tiempo a la luz solar o artificial y aplicar cremas especiales para su conservación y durabilidad.

Una mochila de cuero te permitirá tener a buen recaudo todos tus útiles y accesorios. (Foto: Crepier) Una mochila de cuero te permitirá tener a buen recaudo todos tus útiles y accesorios. (Foto: Crepier)

Mochilas para llevar todo con estilo



Un outfit universitario no puede estar completo sin una linda mochila para llevar cómodamente los cuadernos, tablet, libros, agenda, smartphone, audífonos, etcétera que forman parte de las jornadas de estudio.



“Las mochilas complementan a la perfección cualquier tipo de look y son capaces de acompañarte a lo largo del día. Son una opción ideal para viajes cortos, fines de semana fuera de casa, ir a estudiar o trabajar, además, es uno de los accesorios más ‘trendy’ de los últimos años y pueden complementar desde atuendos más urbanos hasta aquellos más sofisticados”, explicó a El Comercio, Cecilia Casaretto, gerente de marca en Crepier.



El cuero puede acompañarte tanto en tu mochila, casaca, pantalones o zapatos. (Foto: Vélez) El cuero puede acompañarte tanto en tu mochila, casaca, pantalones o zapatos. (Foto: Vélez)

Comodidad a tus pies



Una vez que tenemos elegido el outfit en cuanto a prendas, es vital también darle una mirada a la sección de zapatos de nuestro clóset. Es aquí donde el cuero está presente en diversas opciones como botas, botines y hasta zapatillas. Para el otoño o días con más frío puedes optar por tonos terrosos y tradicionales, tales como miel y negro.



Los especialistas de la marca colombiana Vélez recomiendan usar calzado donde primen los detalles como flecos, la placa trenza que proporciona un aspecto de tejido artesanal al acabado del material, tejidos en cuero tales como manijas, herrajes, entre otros presentes en su nueva colección "Resignificar". Esto aportará un plus a tu look universitario.



Además, los clásicos tenis o zapatillas en cuero no podrán faltar. Los que son de suela plana los puedes usar perfectamente para ir a clases, así como los que tienen suelas altas que están muy de moda y van muy bien con faldas, jeans o vestidos.



Vanesa Muente, especialista de marketing de Asics Perú afirma que “hoy en día las zapatillas, más que un calzado deportivo, son una herramienta de la moda que ayuda a crear estilos y, sobre todo, brindar comodidad”.



Las zapatillas de color entero van muy bien tanto con ropa deportiva como en tu look más casual para la universidad. (Foto: Reebok) Las zapatillas de color entero van muy bien tanto con ropa deportiva como en tu look más casual para la universidad. (Foto: Reebok)

Las zapatillas de color entero puedes combinarlas con un pantalón recto o pitillo, un polo con estampado y una casaca de cuero por si sientes frío.



La idea es elegir la que más combine con tu estilo. Por ejemplo, las Reebok Classic se han reinventado inspirándose en los estantes de vidrio del laboratorio de pigmentos de Harvard con colores vivos que añadirán un toque divertido y especial a tu atuendo diario de la universidad.