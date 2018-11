¿Cuánto cuesta el armario completo de Meghan Markle?

Desde que Meghan Markle ingresó a la familia real no ha dejado de impresionarnos con tenidas tan sofisticadas como femeninas. Entre nuestros looks preferidos resalta su vestido de novia de silueta ceñida y escote de barco firmado por Givenchy, el traje negro de Judith & Charles que usó para un evento de caridad en Hamilton y el conjunto de dos piezas rosa empolvado diseñado por Carolina Herrera que llevó durante el tradicional desfile 'Trooping the Colour', celebrado en Londres. Estas piezas-y otras más- encabezan un armario que esconde miles de tesoros (que toda 'fashionista' moriría por conocer).

La revista británica ELLE UK reveló la suma millonaria que vale el armario (completo) de la duquesa. ¿Adivinas cuánto es? Pues cuesta, nada más y nada menos, que 852355 libras esterlinas (aproximadamente 3,6 millones de soles). Una suma que, de todas maneras, alcanza para emprender aquellos viajes que siempre soñamos, adquirir varios inmuebles y hasta comprarnos un par de autos.

Entre las prendas más caras figuran, obviamente, el vestido nupcial- que costó 387000 libras esterlinas (1,6 millones de soles), seguido de otros vestidos como el diseño de Safiyaa en forma de capa que costó 4800 soles aproximadamente.

Sin embargo, no todo es lujo para la duquesa, pues ella también ha lucido firmas low cost como J.Crew, All Saints y & Other Stories.