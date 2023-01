“En la moda y en la vida, no hay como ser uno mismo”, nos dice Daniela Nuñez Dodero. La ‘fashion blogger’, diseñadora, asesora de moda y fundadora de la marca femenina, The Velvet Secret; sabe muy bien como vestir su figura y, a través de las redes sociales, alienta a su comunidad a ver la moda como una herramienta poderosa y de autoconfianza. En este inicio del verano, nos contactamos con ella para que nos revele sus 5 tips esenciales para vestir con actitud y empoderamiento esta temporada.

Dani -como la llaman las personas que siguen su blog especializado en moda- dedica gran parte de sus días a la creación de contenido digital. Ya sea en Instagram, TikTok o Youtube; los estudios y experiencia de Daniela Nuñez la convierten en una voz autorizada para tratar temas sobre imagen personal y el arte de vestir, siempre respaldados en la comodidad y seguridad de cada mujer.

“Es importante expresar quienes somos y cuál es nuestra esencia y la moda, es un medio de expresión visual muy poderoso porque es parte de nuestra presentación al mundo. Así que si tu personalidad es fuerte, arriesgada y audaz o quieres proyectar eso, te dejo unos tips para que puedas inspirarte en como vestir con mucha actitud”, dice Daniela Nuñez.

1. Dale estructura a tus outfits

Chalecos con hombreras, tops con los famosos cut-outs que siguen vigentes o pantalones de sastrería. Todas esas prendas crean una linea visual tan fuerte y poderosa que querrás comerte al mundo cuando lleves puesta alguna de esas piezas.

Foto: Pinterest

2. Agrégale toques sensuales a tu look

Con esto destaco la palabra sensual, no sexy, que tienen connotaciones diferentes. La sensualidad es parte de la seducción y del misterio. ¡Qué mejor que una mujer segura que se muestra cómoda en su propia figura! Para darle un balance apropiado y equilibrar las prendas con estructura, agrégale al look tops con escote en la espalda. Una falda larga pero con abertura en la pierna o algún top en transparencia con una lencería de encaje. La asimetría también puede darle esa onda arriesgada de manera ‘effortless’. ¡La idea es jugar y crear un look que sea ideal para ti!

Foto: Pinterest

3. Crea contraste de colores

Si bien los tonos neutros se ven prolijos y funcionan siempre, aquí lo que buscamos es arriesgar y hacernos notar. Puedes agregarle color a tu look a través de tus prendas y/o accesorios. Existen tres formas fáciles de llevarlos. Primero, en looks monocromáticos (recuerda que así sea un solo color, puedes jugar con las tonalidades y matices de este). Como segunda opción, puedes usar una prenda de color como punto focal y manteniendo lo demás en tonos neutros. Y por último, vestir con colores complementarios. Recuerda, ¡Si actitud quieres, arriesgar debes!

Foto: Pinterest

4. Usa un calzado cómodo

En cualquier temporada del año, la idea es que tengas un buen soporte para caminar con mucha fuerza y seguridad. Las sandalias con plataforma no solo cumplen con esta función, ya que también te ayudarán a estilizar la figura y le darán ese toque de tendencia a tu look.

Foto: Pinterest

5. No tengas miedo de accesorizar

Los accesorios forman parte crucial de tu look. Los aretes, collares, pulseras y cadenas pueden cambiarle totalmente el estilo y hacer un atuendo realmente tuyo. No te limites al expresarte y accesoriza todo lo que desees, si esto va con el mensaje que quieres expresar. ¡La idea es que seas tu misma y que disfrutes vistiendo como quieras! Ese es el toque más importante y el que se notará a donde sea que vayas. La seguridad y la confianza combinan con todo.