Estos pequeños aparatos simplemente te facilitarán la vida. En días ocupados o momentos en los que no tengas muchas ganas de prepararte algo, una tostadora, un horno eléctrico e incluso ese hervidor de agua que considerabas innecesario te servirá muchísimo. Nuestro consejo: no caer en la tentación de comprar algún electrodoméstico que en unos meses será completamente obsoleto. (Foto: The Adagio Blog).