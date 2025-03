• Oscars 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Mientras que Demi Moore ingresaba a la alfombra roja de los Oscar vestida con un impresionante diseño de Armani, Ariana Grande silenciaba las críticas con una pieza impecable de Schiaparelli. Así inició la noche de los Oscar 2025. Este domingo, el teatro Dolby de Los Ángeles se vistió de gala para recibir a las celebridades más reconocidas de la industria cinematográfica. Como todos los años, los Premios Oscar son los más esperados de la temporada, donde se celebra lo mejor del mundo del cine. La ansiada noche inició con la icónica alfombra roja, en la que celebridades lucieron sus mejores apuestas: desde diseños clásicos como el Louis Vuitton que eligió Ana de Armas hasta tenidas creativas como el audaz Saint Laurent de Zoe Saldaña. Lo cierto es que, como de costumbre, la noche dejó varios aciertos y alguno que otro desliz que quedarán para la historia de los premios.

Recordemos que los Oscar suelen ser -junto al Met Gala- la cita de moda más importante del año. Las celebridades reservan sus mejores looks y estilismos para esta noche tan especial. Una de las primeras en llegar fue Ariana Grande. La nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Wicked –estatuilla que finalmente se llevó a casa Zoe Saldaña por su actuación en Emilia Pérez– ha tenido una temporada de premios movida en cuanto a sus estilismos, por decir lo menos. Si bien ha logrado con éxito junto a su estilista, Mimi Cutrell, protagonizar el estilo Old Hollywood sobre la alfombra roja, no todos sus looks han sido bien recibidos. Recordemos el vestido vintage de Givenchy de 1966 que llevó a los Globos de Oro. Aunque la pieza es excepcional, el color y el estilismo no sumaron al look: escenario que se repitió con varias de sus apuestas en la temporada de premios.

Y es que al igual que sucedió con Margot Robbie en la campaña publicitaria de Barbie, Ariana Grande ha optado por honrar su papel de “Glinda” en Wicked en cada uno de sus looks esta temporada. Estrategia que se evidencia, sobre todo, en la paleta de colores elegida: rosa como protagonista, seguido de crema, beige y marrón. Un abánico cromático discreto pero pálido. Además, la actriz ha optado por un maquillaje natural que, en la mayoría de ocasiones, no suma al look final. Sin embargo, para la noche de los Oscar, Grande decidió silenciar las críticas luciendo un diseño de Schiaparelli que dejó a muchos con la boca abierta. El vestido escote corazón en tono rosa empolvado y falda peplum albergaba más de 190,000 cristales: una joya total. Un acierto en toda regla que, de seguro, los fanáticos de Grande estaban esperando con ansias.

Ariana Grande en Schiaparelli Haute Couture. (Foto: Difusión).

Su compañera de película, Cynthia Erivo –quien perdió el premio a mejor actriz ante Mikey Madison– mantuvo a su vez la narrativa de Wicked en cada uno de sus looks esta temporada. Demostrando que la audacia y la creatividad están de su lado, para la noche de los Oscar, la talentosa cantante llevó un vestido de Louis Vuitton de cuello elevado y corpiño en forma de lazo en terciopelo verde intenso. Una pieza que demostró que los Oscar son la ocasión perfecta para hacer una declaración de estilo. La actriz, además, mantuvo las uñas largas que ha llevado durante toda la temporada de premios reafirmando la estética que hace referencia a su personaje Elphaba en el citado musical.

Cynthia Erivo en Louis Vuitton. (Foto: Difusión).

Pero si alguien no puede faltar en este análisis, esa es Demi Moore. La actriz tuvo una impecable temporada de premios en la que brilló con cada look que usó sobre la alfombra roja y, además, se llevó a casa varios premios. Desde el increíble vestido dorado de Armani que llevó para los Globos de Oro hasta la pieza de cuello halter y tejido de pedrería de Alexander McQueen que lució en los BAFTA, Moore se ha coronado, sin duda alguna, como la mejor vestida de la temporada. Para la noche final, no decepcionó.

La protagonista de La Sustancia –nominada a mejor actriz– eligió nuevamente a la casa de Giorgio Armani para su look de los Oscar. Esta vez se decantó por un vestido de cristales plateado, de corte sirena y con drapeado a la altura de la cadera. Una pieza hecha a medida que lograba una silueta de reloj de arena, además de complementar su icónica cabellera negra. A pesar su derrota en los Premios Oscar, una sorpresa para muchos, la actriz logró ser una de las más elogiadas no solo en la noche, sino en la temporada completa tras años de ausencia en la industria del cine.

Demi Moore en Armani Privé. (Foto: Difusión).

Una de las sorpresas de la noche fue Mike Madison. La actriz de tan solo 25 años se llevó el galardón a mejor actriz por su papel protagónico en Anora , film que a su vez fue coronado como mejor película. La artista mantiene un perfil bajo, incluso no usa redes sociales, y hace lo propio con sus estilismos. Sobre alfombra roja, ha optado por diseños clásicos con líneas simples y acabados elegantes. Para su primera aparición en los premios de la academia, Madison usó un vestido con corsé negro y falda rosa con lazo firmado por Dior. Monica Barbaro, nominada a mejor actriz de reparto por su papel en A Complete Unknown, también eligió a la casa francesa para su look de la noche. Optó por un vestido rosa de falda vaporosa, de estética princesa.

Micke Madison en Dior. (Foto: Difusión).

Otros looks como Selena Gómez de Ralph Lauren, Zoe Saldaña de Anthony Vaccarello x Saint Laurent o Emma Stone de Louis Vuitton (y con su icónico corte pixie) también brillaron sobre la alfombra roja. Pero como todos las ediciones de los Oscar, algunas tenidas dejaron opiniones encontradas. Una de ellas fue la de Timothée Chalamet. El joven actor, que fue nominado a mejor actor por su papel en A Complete Unknown, suele sorprender con sus looks irreverentes y audaces. Esta noche hizo lo propio pero no en el buen sentido , pues el traje amarillo firmado por Givenchy que eligió, dejó confundido a más de uno. Además del color, la basta extremadamente larga restaron elegancia a la tenida. Lo mismo sucedió con el vestido de animal print con escote en forma de corazón de Balmain que eligió Doja Cat. Una selección ideal para otra alfombra roja, pero no para los Oscar.

Finalmente, looks como el traje verde olivo de Loro Piana que usó Jeremy Strong o la tenida en tono Mocha Mousse que lució Andrew Garfield fueron aciertos totales en una noche que dejó muchos looks para el recuerdo y otros, para el olvido.

Timothée Chalamet en Givenchy. (Foto: Difusión).

Jeremy Strong en Loro Piana. (Foto: Difusión).