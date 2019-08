Los detalles del (extravagante) look de Taylor Swift| FOTOS

Taylor Swift deslumbró en los Teen Choice Awards 2019, que tuvieron lugar en Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante se presentó a la gala luciendo más espectacular que nunca: llevó un bodysuit y blazer de Versace, que resaltó por sus tonos estridentes así como por el estampado. Un acierto en toda regla.

Para combinar la colorida tenida, optó por un tacones "lace up" en tono naranja y unos maxi aretes dorados en forma de argolla. Detalles que resaltaron el look. Eso sí: no llevó bolso para no recargar.

La cantante se hizo acreedora al premio Icono, tras regresar al mundo de la música con su séptimo álbum de estudio "Lovers". "Quiero agradecer a quienes hayan puesto a mis gatitos en la tabla de surf. Son mis hijos peludos. Puedo decir que este es mi premio favorito estéticamente", dijo la cantante en su emotivo discurso, donde mencionó algunos temas importantes para la mujer como el pago igualitario.

