Todos los detalles del sensual vestido rojo que lució Beyoncé

No hay ocasión en la que Beyoncé no sorprenda con sus brillantes looks (literalmente). En esta ocasión, la cantante se ha decantado por un diseño de Walter Collection, caracterizado por su potente color burgundy e infinitos detalles en pedrería bordada a mano.



'Queen B', eligió esta tenida para el cumpleaños número 21 de su sobrina en Nueva York, fiesta de gala que tenía como temática la cinta 'El Gran Gatsby', y que definitivamente marcó una oportunidad perfecta para lucirse.

Walter Mendez, diseñador en jefe de la firma, confesó que el vestido de la cantante se produjo de manera exclusiva, jugando con las asimetrías y el escote para favorecer la curvilínea figura de Beyoncé.

Además -y empleando la frase 'más es más' como mantra- la intérprete apostó por llevar un brazalete de diamantes de Lorraine Schwartz en la muñeca derecha, stilettos con peluche de Jimmy Choo (modelo Viola 100) y pendientes de Messika París.