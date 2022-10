El amor de la realeza por los lunares no es ningún secreto y la reina Letizia sabe cómo llevarlo a la perfección. Como es tradición, en el Día de la Hispanidad, la soberana siempre impacta con el refinado estilismo de moda que muestra a través de sus looks y esta edición no fue la excepción.

Durante el homenaje, la soberana lució espectacular al llevar el vestido de lunares definitivo: un diseño sobre gasa verde oliva estampada con lunares blancos, cuello cruzado, mangas abullonadas con aberturas y falda midi de vuelo ligero.

La firma que vistió a la reina para la celebración se enfoca en el diseño de prendas de invitada de honor inspiradas en la estética vintage. Su tienda es online y ofrece una amplia variedad de vestidos con detalles favorecedores y fabricados con telas españolas de calidad. (Fotos: Gtres, Vogana)

Apoyando siempre al diseño nacional, el vestido es de Vogana, una marca sevillana de vestidos de invitada que en más de una ocasión ha vestido a las mujeres de la casa real española. Fiel a su estilo elegante, Letizia complementó su look con un bolso y zapatos nude, pendientes de perlas y un peinado recogido en moño trenzado.

Sofía siguiendo los pasos de su madre

Junto a la monarca, asistió la infanta Sofía luciendo también un vestido de lunares en armonía con su madre, pero con un toque más juvenil : firmado por Carolina Herrera, un diseño sobre gasa azul estampada con grandes lunares blancos, mangas abullonadas y falda corta con mucho vuelo. Look que complementó con ballerinas azules y una melena suelta con puntas onduladas.