Daniela Garcia es una mujer con talento para liderar e inspirar. Después de trabajar como administradora en diferentes empresas, decidió asumir la dirección de Puri, un emprendimiento que estuvo a punto de desaparecer pero que gracias a su liderazgo, hoy se ha convertido en una de las mejores marcas de calzado para niños en el Perú. En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, te contamos su historia.

¿Qué es Puri?

Puri proviene del vocablo quechua ‘puriy’, que significa caminar o avanzar. La marca empezó como un proyecto social de ayuda a mujeres que sufrieron violencia, les brinda acompañamiento psicológico y a la par les dan trabajo a través de la fabricación de calzado .

Esta inspiradora iniciativa hizo que Daniela se enamorara de ella. “Tengo una historia muy emotiva con Puri”, afirma, pues luego de un par de años desde su creación en el 2014 como un proyecto social de Padma (ONG dedicada al cuidado de la salud mental y la prevención de la violencia), la administradora fue convocada para trabajar en el área comercial e impulsar su crecimiento. “Me quedé un par de años. Cuando llegué, Puri estaba en pérdida. Cuando me voy, llamo a mi jefa y le digo que estamos en punto de equilibrio, me pude ir en paz porque logré mi objetivo”, agrega.

Tras esta enriquecedora experiencia, Daniela incursionó en otra empresa, pero aún mantenía ese cariño por el proyecto. Por eso, en el 2019, se le presenta una gran oportunidad: ser dueña de Puri. “Me llama la ONG y me dice ‘Oye Dani, a ti que te gusta tanto el proyecto’ porque en verdad le daba corazón y vida ‘¿no lo quieres comprar? porque nosotros ya no lo podemos sostener’. Yo digo que sí inmediatamente, me sumo a una socia y ya, lo compro. Desde ahí me convertí en la CEO y representante legal de Puri”, recuerda Daniela con emoción.

Asumir el liderazgo y la responsabilidad de sostener una empresa no es tarea fácil, aún más cuando se convierte en un emprendimiento que debe ser sacado adelante desde abajo. Sin embargo, Daniela nunca perdió de vista la motivación que la llevó a creer en Puri, pues se trata de un emprendimiento que cambia las vidas de sus trabajadoras al brindarles las herramientas para que se empoderen, superen sus dificultades y se conviertan en mujeres independientes y seguras de sí mismas .

Daniela ha pasado por tantos empleos y emprendimientos que ya perdió la cuenta. Desde trabajar para grandes empresas multinacionales hasta vender postres y tejer. Ella ha probado de todo un poco hasta encontrar su lugar gracias al espíritu emprendedor que la caracteriza. “Un emprendedor tiene que ser emocionalmente fuerte, porque tú vas a luchar y pelear por tu emprendimiento todo el tiempo. Tendrás un montón de subidas y bajadas, pero si crees en ti y tu emprendimiento, vas a avanzar. Es lo más importante” , afirma con seguridad.

Las mujeres detrás de Puri

El equipo de Puri está conformado por diez maravillosas mujeres que hicieron que este novedoso emprendimiento que empezó tan solo como un proyecto social , se consolide como una de las mejores marcas de su rubro. Para Daniela, cada mujer que trabaja en el taller brilla a su propia manera en su propio espacio. “Son unas chicas lindas. Cada una tiene una habilidad diferente”, afirma. Gracias a Puri, cada una de ellas pudo encontrar su propio camino para cumplir sus sueños .

Una de ellas es Miryam, una mujer que llegó a Puri sin conocimientos de costura y con heridas del pasado por sanar. Gracias al acompañamiento psicológico y el apoyo de su equipo, descubrió que tenía talento para la costura y que al fin había encontrado su lugar. Hoy, es el orgullo de Daniela y el ejemplo a seguir del equipo de trabajo, pues logró convertirse en jefa del taller y darle una carrera universitaria a su hija.

Para Daniela, Puri tiene un doble impacto: da trabajo a mujeres para empoderarlas a cumplir sus sueños, y ofrece zapatos de excelente calidad que son amados tanto por los niños como por sus padres. (Fotos: Puri)

La clave del éxito de Puri

Al meterse de lleno en la industria del calzado infantil, Daniela descubrió un mercado poco interesado por innovar y difundir una cultura preocupada por la estabilidad del cuerpo desde una edad temprana. Por eso, tomó a Puri como un diamante en bruto y lo moldeó bajo esta premisa: crear una cultura del correcto desarrollo del cuerpo desde su base, los pies .

Puri ofrece los mejores zapatos para el desarrollo y fortalecimiento del pie del bebé y además, está recomendado por pediatras como Roberto Somocurcio y Gustavo Rivara. (Fotos: Puri)

Puri cuenta con más de 30 modelos de mocs para todas las etapas de crecimiento del niño, desde que son recién nacidos hasta grandes. Además, están hechos a mano y trabajados con cuero blando, son ecoamigables y fueron testeados para uso en niños.