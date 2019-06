Día Mundial del Medio Ambiente: 5 firmas eco amigables que debes conocer 

Entro a una tienda y veo una prenda que me llama la atención. Busco mi talla, la llevo al probador de ropa y analizo cómo me queda. Me gusta, entonces procedo a pagarla. No tengo idea de quién la hizo ni cómo fue el proceso de producción. Para ser sincera, nunca pienso en ello. Pero al indagar un poco, descubro que mi armario no es tan glamuroso como creía. De hecho, todo lo contrario: es un embuste.

Según cifras de la Asamblea sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la industria de la moda es el segundo mayor consumidor de agua e incluso; es responsable del 8-10 por ciento de las emisiones globales de carbono. Un porcentaje que excede las cantidades generadas por todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Si aún no suena alarmante, también es preciso mencionar que libera medio millón de toneladas de microfibras sintéticas al océano cada año. Sí, cada año.

Las cifras estremecen.

Entonces, es necesario preguntar. ¿Cuantas veces cuestionas la ropa que compras? ¿sabes cómo se produce? ¿quién lo produce? ¿qué tanto contamina al medio ambiente? Y esto es solo por hablar de la industria textil. Los cosméticos, calzado, joyería, accesorios- y demás productos que adquirimos constantemente- también se llevan una gran parte de responsabilidad en la degradación del planeta. Por eso, miles de industrias en el mundo están optando por sumarse a la sostenibilidad con el fin de tomar acción en la lucha por el planeta y dejar un futuro mejor para las generaciones venideras.

Y para hacerte la búsqueda más fácil, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos recopilado en la galería que acompaña esta nota 5 firmas que contribuyen con el cuidado de la Madre Tierra y animan a la compra consciente. Dales un vistazo.