Hace poco nombrado por Forbes como uno de los 50 más creativos del Perú, Genaro Rivas acaba de convertirse en el primer diseñador peruano en presentar un desfile propio en la Semana de la Moda en Londres. Un logro que proviene de una colección de moda que deja en alto el nombre del Perú al tener como protagonista a la maravilla textil nacional por excelencia: la alpaca. A través de una entrevista exclusiva, el diseñador de origen chiclayano revela todo sobre el show que acaba de conquistar la pasarela más importante de Londres, la capital de la moda inglesa e internacional.

Emocionado y aún procesando el hecho de ser el primer peruano en presentar una colección justo en la celebración de los 40 años de la Semana de la Moda en Londres, Genaro Rivas revela que el logro no solo fue a nivel personal y de marca, sino también nacional. Para él, mostrar sus diseños en el evento de moda más importante de Inglaterra y justo después de una reconocida firma de lujo como Burberry significó una oportunidad para presentar la riqueza textil peruana al resto del mundo.

“Mi oportunidad como peruano de poder presentarme en un desfile tan importante como este es promover Perú. Mostrar que la alpaca es un material de nivel mundial . Creo que esa es la mayor responsabilidad de quién tiene acceso a una gran plataforma, tienes un gran compromiso con tu país. Saber de dónde vienes, saber que estás rodeado de gente maravillosa con un bagaje cultural increíble es lo que debe mostrarse al mundo. Fue como poner mi pequeño granito de arena para eso”, reveló.

Con esta meta en mente, el diseñador presentó su colección “ Beautiful James ” a través de un desfile de modas titulado “ An alpaca Trek: from Peru to East London ”, una suerte de carta de presentación con la alpaca como protagonista. “Quería que la alpaca sea lo que resalte en ese título. Que la gente que ve el programa y se pregunta quién va después de Burberry se dé cuenta de que es el turno del Perú. Nuestra visión como marca con propósito es precisamente eso: dar a conocer las cosas que hay en Perú y mostrar que se puede trabajar una colección en Londres con materiales peruanos”, asevera.

(Fotos: Genaro Rivas)

Sobre la colección “Beautiful James” de Genaro Rivas

Según cuenta, la creación de esta colección es una fusión entre Perú y Londres: los materiales fueron peruanos, como la alpaca; mientras que la confección se hizo en colaboración con talleres liderados por mujeres migrantes de East London . Para crear los 21 looks que se mostraron en la pasarela, la firma del diseñador también contó con el apoyo de Incalpaca, empresa textil peruana que facilitó todo el material necesario para desarrollar la creación de un amplio rango de piezas.

Así, esta colección otoño-invierno se alza como una propuesta bastante completa y funcional. Pantalones, camisas, polos, poleras, vestidos, faldas, abrigos, accesorios y mucho más integran la selección de piezas tanto masculinas como femeninas que juegan con volúmenes comerciales (siluetas estructuradas y desestructuradas).

Los materiales usados también fueron variados: algodón, tencel, telas recicladas, telas impermeables y, por supuesto, la alpaca. De la misma forma, se trabajó con técnicas como estampación digital en sedas, bordado en pedrería y moulage , técnica en la cual se drapea sobre el maniquí y que fue justamente la que le dio el toque artesanal a las prendas, pues el diseñador reveló que parte importante del proceso fue experimentar a mano con las telas.

En cuanto a la paleta de colores, está inspirada en los lugares y paisajes favoritos de la ciudad de Londres que el diseñador visitó durante su estadía como estudiante. Destacan el National Portrait Gallery y los Jardines de Kensington . “Simplemente me senté a ver el reflejo del cielo en la laguna y fue lo más hermoso que vi”, señaló. Al crear su moodboard con todas estas referencias, descubrió cuáles serían los colores centrales de la colección: azul lavado, crema, rojo cobrizo y óxido, teal entre amarillo y dorado y más.

(Fotos: Genaro Rivas)

Las claves del proceso: trabajo en equipo y sostenibilidad

Así, Genaro Rivas logró presentar 21 looks sobre la pasarela el pasado 19 de febrero. 21 looks que siguieron la pauta sostenible que caracteriza a la firma del diseñador, quien además afirma que una marca que se rija bajo estos estándares debe ser comercial y completa. “Una colección de moda necesita ser completa, porque se necesita vender el concepto de la marca . Siento que al tener varias cosas amplías tu rango como marca y también generas más puestos de trabajo para un montón de personas y de alguna manera impactas en sus vidas”, aclaró.

Para lograr hacer realidad este desfile, el diseñador peruano explicó que las redes de apoyo y el trabajo en equipo jugaron un rol fundamental. Desde quienes lo motivaron y apoyaron para estudiar su maestría en Londres (su madre y amistades), hasta el equipo de trabajo en la capital inglesa conformado por brillantes profesionales.

Cabe resaltar que el diseñador comparte este logro con todos los que participaron en la cadena productiva, aquellos que hicieron que la colección y el show se convirtieran en una realidad: encargados de patronaje, de corte, estilistas y más. “Necesitamos crear una industria de la moda consciente donde se reconozca toda la cadena productiva que hay detrás, desde el diseñador hasta quienes cortan, cosen y más. Todas son profesiones y cuando tú eres el que tiene un nivel de profesionalización sumamente grande generas oportunidades de trabajo para los demás”, explica.

Sobre el pelo y maquillaje

El estilista encargado del pelo fue el también peruano Christian Zevallos, quien ha trabajado con marcas como Burberry, Chanel y Dior. “Para mi es un honor. Es sumamente capo”, destacó. Y en cuanto al maquillaje, contó con la inglesa Cristine Dupuys, quien formó parte del equipo de Pat McGrath que creó el famoso maquillaje de efecto muñeca de porcelana para el último desfile de Maison Margiela en la Semana de la Moda de Alta Costura en París. “Trabajar con ella ha sido increíble”, añadió.

Tanto el pelo como el maquillaje en los looks del desfile de Genaro Rivas siguen una línea inspirada en el arte británico . Una clave de belleza que se fusiona a la colección y el set del show (diseñado por el mismo Genaro) a través de la música utilizada en el desfile. Una creativa propuesta inspirada en el rock. “Me encanta el rock, pero no será tal como se lo imaginan. La canción final sí será potente, chévere y te hará sentir esos dos momentos. El del desfile y el gran final”, adelantó.

(Fotos: Genaro Rivas)

Sobre la maestría que llevó al diseñador a Londres

El que Genaro Rivas lograra convertirse en el primer peruano en presentar una colección en un desfile propio en la Semana de la Moda en Londres no fue un golpe de suerte. En el 2023, el diseñador culminó su maestría en Moda, Emprendimiento e Innovación en la London College of Fashion. Una especialización a la que pudo acceder a través de un proceso de selección basado en su portafolio profesional protagonizado por la creciente carrera que llevó con su marca homónima en Perú y que llevó a otros países en distintas ocasiones. “Te abre un montón de posibilidades y a la vez también te conecta y te da muchas oportunidades más para crecer creativamente”, señaló.

Sus estudios e investigaciones dieron frutos que fueron mostrados a través de una exposición de su universidad, donde mostró una instalación de una pieza de alfombra hecha de alpaca, teñida en 33 colores y hecha además en remoto como parte de un proyecto de desarrollo de una metodología para una estimación de un sueldo justo en las colaboraciones entre diseñadores y artesanos.

Ahora, orgulloso de todos sus logros obtenidos en Londres, Genaro Rivas añora regresar con la frente en alto al Perú y celebrar junto a quienes hicieron posible que su sueño se convierta en una realidad: conquistar poco a poco el mundo de la moda a través de sus diseños.