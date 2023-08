Cuando de novias se trata, lo más importante es la autenticidad. Sentirse una misma en el vestido elegido para el gran día. Y es justamente de eso de lo que habla la nueva colección nupcial de Elizabeth Muñoz. La diseñadora de moda peruana presentó este jueves en el restaurante La Niña, ubicado en Miraflores, un primer vistazo de “Ella”, su nueva colección enfocada en vestidos de novia e inspirada en la esencia de cada mujer, en eso que nos hace únicas.

Amy Gutiérrez cantando "Mi Reflejo" mientras las modelos hacen su entrada al evento. (Foto: Difusión)

La noche empezó bajo la melodía de Amy Gutiérrez. La cantante peruana deleitó al público con tres canciones, mientras las modelos desfilaban por las escaleras, los pasillos y los distintos ambientes del restaurante. Bajo el tema “Mi Reflejo”, la cantante le daba paso a los primeros diseños de la colección. Esta no es la primera vez que Muñoz abre sus desfile con la voz de la cantante peruana, de hecho lo hizo en el último desfile local “La Rayuela”. “Después de ser parte del New York Fashion Week y de tener una pasarela en Miami, creo que en una puesta en escena la música es clave y es parte de la inspiración para el caminar de las modelos. Esta ha sido una pequeña muestra de lo que voy a traer ahora con Elizabeth Muñoz y después de haber visto los grandes desfiles en el extranjero quise traer un poco de lo que siempre he podido ver alrededor del mundo”, comentó en su momento.

“La inspiración de esta colección es representar la esencia de cada mujer. Es que sea ella misma, real, sin dejarse llevar por influencias. Por eso, en esta colección hay distintos cortes, siluetas, encajes...distintos tipos de vestidos para todo tipo de mujer”, explica sobre su actual propuesta.

De ahí que en esta presentación se haya visto nueve vestidos de novia, cada uno con distinto corte, silueta y estilo. Eso sí, sin perder el romanticismo y feminidad que caracteriza a Muñoz desde sus primeras entregas. Uno de los modelos más resaltantes lleva un corsé de escote corazón con encaje que se encuentra cocido sobre un fondo transparente; una de las tendencias más fuertes de la temporada. En la parte de abajo; una falda pegada en silueta sirena. Otros modelos destacan por la espalda, que está desnuda en su totalidad o cubierta de transparencia.

Colección nupcial "Ella" de Elizabeth Muñoz. (Fotos: Difusión)

Esta colección ha sido trabajada principalmente con materiales como el encaje y la pedrería; y técnicas como las creación de texturas con efecto 3D sobre la tela. Además, la corsetería y las transparencias son tendencias que forman parte del universo de Elizabeth Muñoz.

Esto es solo un adelanto de lo que la modista presentará en la Gran Manzana. Durante la Semana de la Moda de Nueva York, Muñoz mostrará “Ella” al público extranjero y para esa ocasión, la colección estará completa con quince looks nupciales. “El año pasado no hice ningún evento en Lima antes de irme a Nueva York. Esta segunda vez, quería presentar aquí mi colección primero, para calentar motores antes de partir y compartir la noticia. Creo que para cualquier peruano es un logro poder salir del país a presentar una colección y sobre todo representar al Perú afuera”, comenta.

Como señala, esta no es la primera vez que Muñoz sale del país a presentar sus creaciones. El año pasado estuvo en las pasarelas de Nueva York y en el 2024 tiene planes de llegar con su colección hasta Londres y Barcelona.