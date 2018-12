El documental de Netflix que te mostrará la magia detrás de los desfiles de Chanel

Este 21 de diciembre Netflix estrenará la serie documental '7 days out', que relatará los preparativos creativos detrás de uno de los desfiles más importantes del mundo de la moda: la colección Alta Costura de la firma francesa Chanel.

Con este documental, el mundo se pondrá en contacto con el 'mágico' y admirado trabajo del káiser de la moda, Karl Lagerfeld, reconocido como uno de los diseñadores más importantes e influyentes alrededor del mundo desde la segunda mitad del siglo XX.

Para el desarrollo de la serie documental, Andrew Rossi, director de la pieza, tuvo acceso único a todos los preparativos del desfile Chanel presentado en enero de este año. Junto a su equipo, filmaron por siete días consecutivos desde el atelier hasta el escenario donde se llevó a cabo la romántica puesta en escena de la colección primavera-verano 2018.

En el primer episodio, la producción original de Netflix mostrará el universo creativo de Lagerfeld para Chanel y los primeros preparativos para el desfile que tomó como escenario el icónico Grand Palais de París.

Lo que nos espera para el 21 de diciembre es un documental lleno de glamour e historia, ya que Andrew Rossi es un experto en llevar a la pantalla temáticas como esta. En el 2017 dio a conocer 'The Gospel According To André', documental retrato del periodista André Talley, primer afroamericano influyente en el mundo de la moda; y en el 2016, estrenó 'El primer lunes de mayo', película que expone la historia detrás de la gala MET.



Prepara la canchita, pon Netflix y prepárate para conocer el detrás de escena de unos de los eventos fashionistas más resaltantes del mundo: la pasarela Alta Costura de Chanel.