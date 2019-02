El último (e increíble) look de Miley Cyrus

Miley Cyrus ha dejado al mundo enamorado de su último look. Y es que para la premiere de la película '¿No es romántico?' la cantante se ha decantado en un voluminoso vestido rojo firmado por la casa de moda italiana Valentino.

Miley Cyrus, asistió al evento en representación de su esposo, el actor Liam Hemsworth, que desempeña uno de los roles principales en el film. Por motivos de salud, el actor faltó a la cita, y posteriormente agradeció en redes sociales la participación de su esposa: "Lo siento, no he podido llegar al estreno de esta noche. He estado lidiando con algunos asuntos de salud bastante molestos en los últimos días. ¡Suerte que tengo la mejor chica del mundo para representarme! Gracias por el apoyo, nena", expresó.

La increíble obra que lució Miley Cyrus en la alfombra del evento pertenece a la colección pre-fall 2019 de Maison Valentino, y se caracteriza por tener volantes de gran volumen y jugar con transparencias en la silueta.

