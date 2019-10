La cantante, actriz y ahora empresaria optó por un nuevo cambio de look. En sus redes sociales subió una foto con un nuevo color de cabello, un rosa pastel. La ganadora de un grammy por la canción ‘Shallow’, tema principal en la película ‘A Star was Born’, siempre opta por atuendos excéntricos. Esta vez, no fue la excepción, ya que mostró uno diferente para así celebrar los 6 millones de albums vendidos por las canciones de la película.

Asimismo, Lady Gaga, mencionó en la descripción de su foto lo siguiente: “Hace un año, nació ‘A Star was Born’ y aquí estamos con el álbum 6 veces rosa platino”. Ella luce un vestido de cuadros en color rosado y negro, la parte superior es de corte strapless y presenta guantes de la misma tela. Para complementar, uso joyas plateadas y unas botas largas negras.