La noche de ayer se llevó a cabo la ceremonia número 26 de ‘Elle Women In Hollywood’ en Los Ángeles, en el cual se realizó un homenaje a las actrices por su trabajo y por su aportación en temas referentes al feminismo. Asistieron celebridades como Scarlett Johanson, Nicole Kidman y Natalie Portman. Ellas acudieron a la ceremonia con vestidos elegantes y sofisticados, pero sobre todo optaron por el color que nunca falla, como el negro.

La mayoría de las actrices que se presentaron al evento optaron por vestidos negros. Este color nunca pasa de moda con el tiempo, ya que es la mejor opción para asistir con un look elegante a cada gala. La ceremonia se realizó en The Four Seasons Hotel Los Angeles.

Para descubrir las piezas más destacadas de la gala, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota. Todos los looks podrían servir como ideas para utilizar en eventos de noche.