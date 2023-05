No hay mejor lugar para hacer gala de corona ganada que un certamen de belleza. Durante las previas del certamen, vimos a diversas reinas peruanas que regresaron al mundo de los concursos para ejercer de jurados. Entre ellas, Olga Zumarnn y Natalie Vértiz fueron quienes llegaron a la final para calificar a las candidatas a heredar el trono de Alessia Rovegno. Espectacular como siempre, Natalie Vértiz nos volvió a demostrar porqué es una reina. Para participar como jurado en la más reciente edición del Miss Perú, la ex reina de belleza ganadora de la edición del 2011, derrochó elegancia y glamour a través de su etéreo look.

Brillante como siempre, Natalie deslumbró desde la mesa de jurados con un elegante vestido firmado por el diseñador peruano Noe Bernacelli . A diferencia de lo que se podría esperar (looks brillantes, vibrantes y sensuales), Natalie optó por este en un relajado tono nude compuesto por un top offshoulder cubierto totalmente de flecos y un detalle de bordado a la altura del pecho que resaltaba con un sutil brillo y una falda larga y voluminosa con muchas capas y detalles de flecos y bordado a juego alrededor de la cintura, además de un apenas perceptible cinturón a tono.

Como complemento, llevó pendientes pequeños y sandalias de tiras en un tono nude a juego con el resto del atuendo. El ‘look beauty’ estuvo compuesto por un maquillaje también nude con un ligero tono rosa en las sombras y los labios que le dio el toque justo de color. Por último, en equilibrio con su llamativo vestido, apostó por llevar el cabello lacio recogido hacia atrás a partir de su clásica raya al medio.

El increíble look de Natalie recibió muchos comentarios positivos que la alentaban a volver a los concursos de belleza y las pasarelas.