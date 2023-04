Kendall Jenner no siempre tuvo la imagen de ‘femme fatale’ que ahora ostenta cada vez que acude a alfombras rojas, galas, festivales y demás eventos importantes. Como todo el clan Kardashian, la influencer y empresaria también tuvo su ‘etapa oscura’ en la moda cuando recién estaba empezando a descubrir su propio estilo. Para celebrar que la nueva edición de Coachella acaba de empezar, recordamos la vez en la que Kendall se aventuró a recordar sus looks más memorables, siendo sorprendida por este particular look de antaño que la avergonzó frente a las cámaras.

En septiembre del año pasado, Kendall Jenner participó de la serie de vídeos “Life in Looks” (una vida en looks) de la revista Vogue, donde diversos artistas recuerdan sus looks más memorables a través del tiempo. Como una socialité que empezó a vivir frente a las cámaras desde temprana edad, la mayor de las Jenner tuvo tantos aciertos como desaciertos a la hora de vestir y salir en público, siendo uno de los momentos más bochornosos de recordar la vez en la que se vistió como una hippie indie en el festival de Coachella.

Mientras pasaba las páginas y retrocedía en el tiempo, Kendall se dio con la sorpresa de ver el look que llevó en la edición del 2016 del festival. “¡Ah! No” fue la primera reacción que tuvo mientras tapaba automáticamente la foto con su mano. “Era lo que se llevaba en ese tiempo. ¡Entiéndanlo!”, exclamó para defenderse. “¿Que si lo llevaría ahora para el Coachella? No creo”, resolvió luego de que el mal trago de ver ese look le sacara algunas risas de vergüenza.

El look en cuestión estuvo protagonizado por un maxi vestido con vuelo de color beige con ‘cut-out’s en el torso y la pierna, montones de collares, lentes de sol al estilo Yoko Ono y sandalias de gladiador a juego. Como cereza de este memorable look, llevó el cabello bien sujeto con dos moñitos en lo alto de la cabeza.

El famoso look que Kendall Jenner llevó en Coachella 2016. (Foto: Getty Images)

Ciertamente, esta vibra hippie era lo que se llevaba en aquel entonces, pues ahora las celebridades han cambiado sus looks de amor y paz por llamativos atuendos llenos de brillos, transparencias, denim, cuero y demás tendencias del momento. Siendo el caso de Kendall, una evolución de los looks llamativos y recargados a los monocromáticos de corte relajado y minimalista como estos sencillos crop tops y los respectivos pantalones parachute y de cuero que llevó en la última edición de Coachella.

Los looks de Kendall Jenner en Coachella 2022. (Fotos: BackGrid, Amber Asalay)