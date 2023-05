Penélope Cruz se encuentra en su mejor momento fashionista en lo que va del año. Hace poco elegida como una de las mejores vestidas de la Met Gala gracias a su etéreo vestido de inspiración nupcial y ahora con un look de impacto con el que posó en la alfombra roja de la 68ª edición de los Premios David de Donatello, organizada por la Academia del Cine Italiana y celebrada en Roma. Como la única española nominada en la categoría de Mejor actriz protagonista, Penélope no tuvo mejor idea que representar con orgullo a su país llevando un look de lo más flamenco.

Femenina y sensual, Penélope tomó de inspiración a su natal España para este look protagonizado por un ligero vestido de tul negro estampado con pequeños lunares blancos firmado por Dolce & Gabbana . Aunque era largo, demostró su sensualidad de la forma más sutil a través de las transparencias y las amplias aberturas en la falda. En contraste, resaltó la espectacular figura que luce a sus 49 años a través del pronunciado escote en forma de V que se vio aún más estructurado gracias a los hombros en punta y el sutil drapeado en la cintura.

Como complemento, apostó por unas sencillas sandalias negras de plataforma. Aunque eso sí, le dio el último toque español con el moño floral, similar a una hortensia, en tono rojo que recogió su cabello en un impoluto moño bajo. Un detalle que, sumado al vestido de lunares, hace una clara alusión a la vestimenta tradicional de la cultura española .

(Foto: IG @penelopecruz_info)

En cuanto al maquillaje, optó por uno natural y luminoso protagonizado por sombras y rubor cálidos, delineado casi imperceptible y unos sutiles labios rojos que hicieron juego con la vibrante manicura a tono.

Así de espectacular lució tanto en la alfombra roja como en la ceremonia. Y aunque fue Barbara Ronchi quien se llevó el galardón de su categoría gracias a su interpretación en “Settembre”, Penélope Cruz fue una de las asistentes que causó más impacto en la gala gracias al look con el que representó con la frente en alto a su querida España.