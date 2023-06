La ‘patrona’ Yahaira Plasencia llegó a los Premios Heat 2023. Siendo presentadora de categoría y una de las dos salseras peruanas que representarán al Perú sobre el escenario, llegó por la puerta grande con una series de looks fieles a su característico estilo marcado por la sensualidad.

El primer día, apostó por un look urbano en full denim al llevar un top bralette y una falda midi con abertura al medio que resaltaron su llamativa figura. Lo complementó con tacones de plataforma y vinilo en clave nude, a juego con sus dorados pendientes y colgante. Fiel a este look urbano, no dudó en posar con sus lentes de sol ante las cámaras.

El look ‘beauty’ tuvo como protagonista a la larga cola y sus característicos flequillos frontales. En sintonía con el resto de su look, apostó por un maquillaje de labios nude, rubor rosa en las mejillas, delineado negro y las pestañas extra largas.

Para el segundo look, Yahaira se contagió de la vibra caribeña de Cap Cana en República Dominicana para apostar por un ligero vestido turquesa de dos piezas compuesto por un top de tirantes dorados y una falda larga con abertura lateral en la pierna y un detalle de ‘cut-out’s a la altura de la cadera que también contó con cadenas doradas. Un atuendo veraniego y sensual creado por Yelitza, la diseñadora peruana a cargo de todos los looks artísticos de Yahaira.

Por último pero no menos importante, a su llegada, Yahaira también llevó este look blanco de pantalón palazo, top, tacones de plataforma y bolso blanco a juego. Uno de los looks más pulidos del tiempo que lleva en el país caribeño, ya que le añadió un toque de elegancia al llevar un moño alto perfectamente recogido.