Los escotes vertiginosos son tendencia en las últimas semanas. Primero, JLo sorprendía en la pasarela de Versace con el icónico ‘jungle dress’ que llevó en el 2000. Luego, Emilia Clarke confesaba haberse inspirado en la cantante para el atrevido escote de Valentino que llevó a los Emmy 2019. Esta vez, ha sido Natalie Portman quien ha marcado la pauta, con una pieza creada por Givenchy.

La actriz, se ha decantado por un clásico minivestido negro de la firma francesa, que no tenía nada más fuera de lo común que su sensual escote. El diseño, además, era ceñido al cuerpo, por lo que Portman demostró ser toda una experta al llevarlo con total naturalidad en la alfombra roja de la cinta ‘Lucy in the Sky’.

Para dejar a este detalle como protagonista, Natalie -con asesoría del stylist Ryan Hastings- llegaron a la conclusión de completar el outfit con una melena bob suelta, y solo agregando un maquillaje sutil en el que destacaban labios de color rojo carmesí (el makeup estuvo a cargo de Dior, firma de la que Portman es embajadora).

En la galería que acompaña esta nota, descubre más fotografías del osado look de Natalie Portman para la premiere en Los Ángeles de la cinta ‘Lucy in the Sky’.