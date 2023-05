Además de cantante, bailarina, actriz, productora y empresaria; Jennifer López también es un ícono de moda. Y es que cada vez que reaparece en la escena fashionista se vuelve viral gracias a sus impactantes looks que protagonizan miles de portadas y titulares. Lo vimos cuando llevó el histórico vestido verde que inspiró la creación de Google Fotos, cuando brilló literalmente en el Super Bowl junto a Shakira y esta vez, en una etapa más madura de su vida, donde hizo gala de un particular look durante el programa estadounidense “Today Show” que llamó la atención por estar alineado a las tendencias de moda favoritas de la temporada.

“Buenos días TODAY SHOW!” fue el mensaje con el que Jennifer Lopez compartió un carrete de fotos de su presentación en el programa estadounidense de noticias y entrevistas “Today Show”. Con 53 años y luciendo más radiante que nunca, la multifacética cantante apareció en el programa con un efervescente atuendo que atrajo todas las miradas. El outfit en cuestión era un conjunto de blusa transparente de mangas abullonadas que dejaba entrever un corsé nude y una falda larga de cuero. Ambas piezas en un vibrante tono turquesa que le daba un aire fresco pero al mismo tiempo elegante.

El viral atuendo monocromático pertenece a la colección Resort 2023 de la marca de lujo italiana Del Core.

(Fotos: IG @jlo, Vogue Runway)

Fiel a sus peinados perfectamente recogidos, JLO completó su look con un moño alto en línea con aretes pequeños en clave plateada. Además de un maquillaje sobrio en clave nude matte y una elegante manicura francesa a juego con solo un par de anillos brillantes para no saturar su look.

Y como cereza del colorido pastel, llevó joyería plateada y sandalias de tacón nude y correa transparente. Orgullosa de su look, lo mostró en una publicación en Instagram que ya superó los 320 mil Me Gusta y 3 mil comentarios que elogiaron su buen gusto para vestir y su acertada y equilibrada elección en la que combinó su elegante y sensual sello personal con las tendencias favoritas vistas en las últimas pasarelas de los desfiles de moda.

(Fotos: IG @jlo)

Además de los comentarios sobre su sensual look en la Met Gala celebrada hace unos días, la grata asistencia de JLO al programa se dio en el marco de promociones de su nueva película de Netflix, “The Mother”, donde comparte pantalla con el mexicano Gael García Bernal, Omari Hardwick, Lucy Paez, Joseph Fiennes (el recordado “Shakespeare apasionado”) y Paul Raci.

“The Mother” es el más reciente proyecto actoral de Jennifer que llegará a Netflix el próximo 12 de mayo, el cual se espera sea todo un éxito en la plataforma de streaming al igual que su ppredecesora “Una boda explosiva”, estrenada en Prime Video.