Esta 76ª edición del Festival de Cannes nos trajo looks que vivirán por siempre en nuestra memoria. Desde glamorosos vestidos que nos robaron el aliento hasta atrevidos atuendos que marcaron nuevas tendencias. Pensamos que lo habíamos visto todo sobre la alfombra roja, pero no. Esta vez, quien se robó todas las miradas fue la modelo e influencer sueca Elsa Hosk, quien no tuvo mejor idea que acudir a la gala con un atuendo surrealista que dejó a más de uno pensando por el particular efecto de ilusión óptica.

En la segunda semana del festival, Elsa llevó al extremo el factor sorpresa de la manera más elegante posible: luciendo uno de los vestidos de alta costura más virales de las últimas temporadas. Hablamos de una pieza de la famosa colección “Late Stage Capitalism Waltz”, la colección primavera-verano 2023 de los diseñadores holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren (Viktor & Rolf) .

El diseño que la ex ángel de Victoria’s Secret llevó en esta ocasión resulta ser uno de sus favoritos. Un romántico vestido de corte princesa hecho de tul celeste, escote strapless y cintas anudadas en la cadera y cintura que, de la forma más surrealista posible, se dividía en dos partes, siendo el centro Elsa enfundada en un corset nude. Todo un refrescante espectáculo que la coronó como una de las celebridades más creativas sobre la alfombra roja.

Por último, pero no menos importante, el look ‘beauty’ estuvo protagonizado por un maquillaje de sombras celestes que combinó con sus ojos y el vestido, labios nude delineados y su característica cabellera corta en rubio platinado.

Orgullosa de su look en el festival, Elsa compartió algunas palabras para explicar su elección y porqué amaba tanto este vestido. “Profundamente honrada de llevar mi pieza favorita de alta costura (por primera vez en una alfombra roja) de la colección de vestidos de baile más brillante de @viktorandrolf. Cuando vi este vestido bajando por su pasarela, me impresionó cómo al girar y moverse, el vestido se vería tan surrealista y hermoso e incluso feo a veces y no solo fue impresionante para mí, sino que también me recordó que no tomara la moda demasiado en serio . Sé que tenía que ser este vestido. Fue como una versión de rock and roll deconstruida del primer vestido que llevé en Cannes y me encantó”, reveló.

Para entender un poco mejor porqué Elsa Hosk, al igual que muchas celebridades y fanáticos de la moda, se enamoraron instantáneamente de la famosa colección de Viktor & Rolf, hay que recordar lo impactante que fue la pasarela de la marca durante la última Semana de la Moda de Alta Costura en París. Más que un desfile, fue toda una puesta en escena. Un espectáculo de vestidos de tul flotantes, atravesados, en diagonales, superpuestos sobre corsets estructurados e incluso puestos boca a bajo sobre la mitad del cuerpo.