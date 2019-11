Emilia Clarke es una actriz muy reconocida internacionalmente por sus películas y sobre todo por la serie que la llevó a la cima del éxito ‘Juego de Tronos’. Del papel de madre de dragones con vestidos extravagantes de cuero pasó a ser un ángel encantador. La actriz será la nueva imagen de la revista de Inglaterra ‘Wonderland’.

Hace tres días subió a su cuenta de Instagram varias imágenes donde se la ve con varios looks y enloqueció a varios de sus fans. “Wonderland me hiciste ver mucho más genial de lo que realmente soy y por eso estoy eternamente agradecida”, comentó Emilia. Las fotografías ya tienen más de 2 millones de me gusta y tiene infinidad de comentarios donde la halagan por su belleza.

La revista también uso su cuenta de Instagram para comentar de qué trataría la próxima entrevista que se le realizó. Mencionaron que la actriz se encuentra en una nueva etapa por su nueva película “Last Christmas”. Además, también habló acerca de temas como redes sociales, el problema de salud que tuvo y de la vida más allá de las series.

Para ver más detalles de los looks de Emilia Clarke, recorre la galería que se encuentra la inicio de la nota.