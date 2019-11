Los trajes sartorial son una de las piezas favoritas en el armario de la modelo Emily Ratajkowski. En clave oversized y con una gama completa de colores, estas piezas de espíritu formal la han acompañado tanto en días casuales como en ceremonias importantes como el mismo día de su boda, en que lució un sastre de color naranja combinado por un sombrero negro de ala ancha.

Enamorada de estas piezas y al no encontrar un par que se acomodara al 100% con su estilo y necesidades -como confesó a Vogue- Ratajkowski se animó a diseñar las propias para su popular marca “Inamorata Woman”. Al blazer oversized lo bautizó como ‘Los Feliz’ y a la minifalda ceñida a la silueta como ‘Vista’. La propuesta, llegó en una variedad de 4 colores, naranja quemado, terracota, negro y baby blue; siendo este último el que agotó sus ventas en apenas un par de horas.

“Me encantan los trajes... ¡me casé con un traje! De hecho, he estado usando toneladas de blazers este otoño. Sin embargo, no pude encontrar el traje exacto que quería, que, en mi imaginación, era uno de minifalda con una chaqueta de gran tamaño, como si fuera el giro de clásico. Una dupla que hiciera de vestirse algo más fácil", compartió la modelo y diseñadora al portal web de Vogue US.

Fue entonces que tomó como inspiración a figuras transcendentes en el mundo de la moda como Cher, Lady Di, Julia Roberts y hasta el personaje de ‘Cher Horowitz’ en la cinta Clueless. “Nuestro lema (como marca) es “Mira elegante, sé sexy”, así que esta es una extensión fácil y natural”, rescató Ratajkowski acerca de su apuesta por la dupla sartorial.

Además, confesó a Vogue US, que si bien esta dupla fue creada como un ‘set’, la magia reside en poder combinarlos por separado, tal vez la falda con un hoodie (polera) o el blazer con pantalones vaqueros o biker shorts. Asimismo, sumó que ella los lleva con tacones de tira para eventos formales y con zapatillas cuando está trabajando en la oficina.

Visita la galería que acompaña el inicio de esta nota para conocer más detalles del éxito en ventas creado por Emily Ratajkowski.