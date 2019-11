Emma Watson está cerca de cumplir 30 años y recientemente ha salido en varios medios aclarando que se siente felizmente soltera. Asimismo, la actriz siempre nos ha sorprendido con varias de sus papeles en películas como “Harry Potter” hasta “La bella y la bestia”, y en el transcurso del tiempo hemos visto su evolución tanto en su carrera profesional como en sus looks. Tras sus reciente entrevista en British Vogue y el estreno de su próxima película “Little Woman”, recordamos sus mejores ‘outfits’ en la alfombra roja.

Se sabe que cerca a cumplir 30, hay cierta presión por parte de los familiares o de la sociedad por tener una relación ya consolidada, estar casada o con hijos. Emma comentó lo siguiente a la revista sobre el tema: “No entiendo porque muchos crean un escándalo cuando están a punto de llegar a los 30. Me siento estresada por todos los mensajes que hay a mi alrededor. Si aún no has construido un hogar, no te has casado, no tienes un bebé o aún están descubriendo cosas por tu cuenta entonces realmente no tienes nada seguro en una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo, simplemente esto genera una gran cantidad de ansiedad”.

La actriz, subió varias imágenes en su cuenta de Instagram acerca de la entrevista que brindó a Vogue. En una de ellas describe: ¡Gracias @britishvogue y @edward_enninful por dejarme pasar el día jugando en el hermoso Bushy Park! 🌳 ❤️En los quioscos en el Reino Unido a partir del viernes. Para recordar más de los increíbles looks de Emma Watson, recorre la galería que se encuentra al inició de la nota.