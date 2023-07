3 / 7

Only Murders in the building: Una serie de HULU que además de encantar por sus divertidos misterios, destacó por sus coloridos vestuarios de otoño con Selena Gómez como la protagonista de muchos looks compuestos por suéteres y abrigos de ensueño. Con Dana Covarrubias como diseñadora de vestuario. (Foto: HULU)