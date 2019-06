Esto es lo que vale la colección de joyas de Meghan Markle

La última vez que vimos a Meghan Markle- montada en un carruaje junto a su esposo y Kate Middleton- solo llevaba un par de aretes de diamantes. Sin contar sus anillos de compromiso y casada, aquellos aretes eran las únicas piezas de joyería que vimos en ella aquél día. Y así ocurre en la mayoría de citas a las que acude.

Pero aunque la duquesa de Sussex suela ser más discreta a la hora de usar joyería, eso no significa que carezca de ella. En realidad, según el Daily Mail, la royal cuenta con una colección envidiable de 91 piezas: 7 collares, 23 brazaletes, 26 anillos y 35 pares de aretes. Sí, has leído bien. Pero eso no es lo más sorprendente.

Al parecer, todas sus joyas están valorizadas en, nada más y nada menos, que 600 mil libras esterlinas. Un precio mayor al de la colección de la princesa Diana en su momento, e incluso, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Entre sus joyas más importantes resalta, por supuesto, el anillo de compromiso que le dio el príncipe Harry: un anillo compuesto por dos diamantes que le pertenecieron a su madre, la princesa Diana, y uno extra proveniente de Botswana,un sitio especial para la pareja. Sin embargo, se presume que la duquesa ha cambiado la joya por un anillo de platino.

Además, cuenta con su anillo de casada y otro que su esposo le ha dado tras el nacimiento de su primogénito: uno conocido como el anillo "infinity ring", valorizado en 4,350 euros. También, cuenta con otras piezas como el anillo aguamarina heredado de la princesa Diana, que tiene un valor de 75 mil euros y unos aretes de Cartier, que valen 60 mil euros.