Fancy Yellow: la historia del invaluable collar que Lady Gaga lució en los Oscar

La noche del domingo 24 de febrero, Lady Gaga brilló con luz propia por la alegría que le trajo la obtención del Oscar a la Mejor canción original. Sin embargo, la estrella de la música también deslumbró por un accesorio que no pasó desapercibido, un espectacular collar que hacía juego perfecto con su vestido negro de Alexander McQueen.



Además de impresionante, el collar que colgaba del cuello de la artista era una auténtica obra de arte propiedad de la casa Tiffany.

► Oscar 2019: las parejas más fashionistas de la fiesta Vanity Fair



► Oscar 2019: estos actores llevaron a sus mamás a la alfombra roja

“El collar de Lady Gaga era un diamante central Fancy Yellow de 128.54 quilates, acompañado de 16 diamantes corte cushion que hacen un total de 80 quilates y 46 brillantes redondos que hacen un total de 15 quilates”, explicó Jack Gomberoff, gerente general de Tiffany en el Perú.

Solo el diamante del collar que lució Lady Gaga costaría hasta 40 millones de dólares. (Foto: AFP) Solo el diamante del collar que lució Lady Gaga costaría hasta 40 millones de dólares. (Foto: AFP)

La creatividad y originalidad de la artista fueron las cualidades en las que la famosa marca Tiffany se fijó para elegirla como la tercera persona en usar el diamante de la cotizada casa de joyas; y los premios Oscar, la ocasión perfecta para lucirlo.

La primera mujer que lo lució fue la socialité Mary Whitehouse en una gala de Tiffany en 1957, luego fue el turno de la recordada actriz Audrey Hepburn en la conferencia de prensa de la película "Desayuno en Tiffany's" ("Breakfast at Tiffany's"). La actriz belga se convertiría por años en la imagen de la marca.

“Tiffany está fascinado de haber escogido a Lady Gaga para usar el diamante por primera vez en una alfombra roja desde su descubrimiento hace 141 años”, indicó Gomberoff.

Este diamante, que es una de las piezas más preciadas de la casa de joyas, fue encontrado en una mina de Sudáfrica en 1877, al año siguiente Charles Lewis Tiffany lo compró por el precio de 18 mil dólares, en bruto tenía un peso de 287 quilates, pero al trabajarlo se redujo a 128.54.

“Solo una vez lo pusieron a la venta, fue en el año 1972 por solo 24 horas y a un costo 5 millones de dólares. La gente creyó que no era cierto y no lo compró, pero estoy seguro que ahora fácilmente cualquiera pagaría más de 30 o 40 millones de dólares. ¿El precio del diamante? Hoy no tiene un valor fijo, no podríamos decirlo, pero de todas maneras es una de los más caros”, declaró Jack Gomberoff.

Tras las celebraciones del premio Oscar, el diamante ya fue devuelto por Lady Gaga y sigue brillando, esta vez desde una bóveda de la casa Tiffany hasta que una nueva y afortunada celebridad sea escogida para volver a usarlo.