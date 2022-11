1 / 7

El revuelo de la tendencia dosmilera continúa inspirando los looks de las amantes de la moda con una prenda que cada vez conquista más armarios: las minifaldas. Si aún no encuentras la minifalda perfecta para darle un toque fresco y juvenil a tus looks, aquí te traemos una guía de opciones donde puedes encontrarlas. (Foto: IG @sourceunknown_official)