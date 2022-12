1 / 11

Este año, la carrera y popularidad de Flavia Laos se disparó increíblemente. Y no solo hablamos de los éxitos que tuvo como influencer, cantante y ahora último como participante de un reality de Netflix; sino también en la evolución de sus looks. Icónica como siempre, Flavia Laos siempre tiene los mejores y más llamativos atuendos en donde sea que esté. Para cerrar bien el año, aquí el top de los looks de Flavia que la rompieron en los últimos meses. (Foto: IG @flavialaosu)