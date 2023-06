Dicen que la ropa no tiene género, una frase que fácilmente también podría extenderse al terreno de un accesorio que por siglos ha sido considerado una pieza estrictamente para el uso de la mujer: el bolso (un artículo que, irónicamente, era muy usado por hombres en la antigüedad). En pleno 2023, cuando la moda empieza a borrar la línea limítrofe entre los géneros, dos futbolistas del club español Real Betis, Ruibal y Borja Iglesias, se convirtieron en los protagonistas de una serie de críticas homófobas luego de asistir a una boda luciendo bolsos de lujo.

Aunque el mundo del fútbol (tradicionalmente masculino) es un campo experimental para la moda, cada vez más jugadores apuestan por estilismos marcados por las últimas tendencias y las piezas de lujo. Y aunque no todos los ejecutan con éxito, hay quienes destacan por sus interesantes apuestas a la hora de vestir. En este grupo están Aitor Ruibal y Borja Iglesias, jugadores del club Real Betis, quienes además de lucir espectaculares trajes al asistir a la boda de un miembro del equipo técnico de su equipo, aprovecharon la ocasión para hacer una declaración de moda que ha despertado montones de críticas lideradas por una latente homofobia que sale a relucir en su máxima expansión en pleno Mes del Orgullo.

En un mundo deportivo donde la pauta la marca la tradicionalmente exacerbada masculinidad, un pequeño accesorio puede ser objeto de burlas y actitudes discriminatorias como las que acaban de sufrir Ruibal y Borja Iglesias. Quienes sin atemorizarse ante las represalias, apostaron por lucir bolsos de lujo que reflejaran su propio estilo. El primero, llevó en la mano un pequeño bolso ‘clutch’ negro con cadena de Alexander McQueen , valorizado en 1262 euros. Un sofisticado accesorio que eligió para contrastar su impoluto traje blanco y camisa verde estampada. El segundo, llevó sobre el hombro el emblemático bolso ‘Saddle’ de Dior en diseño floral . Un accesorio valorizado aproximadamente en 3500 euros y que el delantero del Betis eligió llevar como complemento de un sobrio traje oscuro con camisa blanca desabrochada.

La foto incluida dentro del carrete de la reciente publicación en Instagram de Victor Camarasa, jugador del Real Oviedo, es la que desató las críticas homofóbicas a Ruibal y Borja Iglesias. (Foto: IG @vicama8)

Ruibal y Borja Iglesias responden a los comentarios homofóbicos

Esta sencilla pero poderosa declaración de moda inmediatamente recibió una ola de críticas y ataques en redes sociales contra la orientación sexual de los jugadores del Betis. Aún así, ambos defendieron firmemente sus looks y las decisiones que los llevaron a usar aquellos bolsos a través de sus cuentas de Twitter.

“ Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana ”, expresó Borja Iglesias en una publicación que sobrepasó los dos millones de vistas en tan solo un día. “Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida”, agregó en un hilo.

Por su parte, Ruibal también hizo su descargo (informativo por cierto) en una publicación que ronda las 3 millones de vistas. “Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad. Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos ”, fue su contundente y claro mensaje.

Ante la noticia, futbolistas como Hector Bellerín, celebridades como Sara Sálamo y la misma novia de Ruibal, Anabel Barrau, apoyaron públicamente a los jugadores al igual que muchos seguidores que aplaudieron el gesto de no conformarse con seguir la tradicional y restrictiva norma que no hace más que alimentar una problemática enraizada en una sociedad donde la igualdad de género todavía tiene un aún mucho más largo camino por recorrer si hablamos en términos de democratizar la moda en la vida real.