"Game of Thrones": conoce a la diseñadora detrás del impresionante vestuario de la serie

Game of Thrones ha llegado a su fin acumulando ocho años de exitosa trayectoria y cierto sin sabor entre sus seguidores. Sin embargo, no hay duda que la serie basada en los libros de George R.R. Martin ha sorprendido a más de uno con imponentes escenas, una impresionante producción y diálogos difíciles de olvidar.

Entre estos ingredientes destaca el impacto y relevancia de su vestuario, debido a que iba mucho más allá de un simple traje usado por sus personajes. Cada una de las tenidas de Game of Thrones, tuvo un por qué, e iban evolucionando junto a la personalidad de su intérprete.

Michele Clapton es la mente maestra detrás de este vestuario, y destaca también por su implecable trabajo en series The Crown y La Cortesana (The Devil's Whore). Ella, junto con un equipo de vestuario conformado por más de 80 personas, se ha encargado de configurar las tenidas de GOT desde cero, y supervisar su producción 100% artesanal.

Para ello, Clapton ha señalado a medios estadounidenses como Fashionista, que su trabajo fue consultado regularmente con expertos en la historia de R.R. Martin, para que vaya acorde con la representación del status, poder y psicología que vivía cada personaje con el pasar de las temporadas.

En consecuencia, Clapton se ha convertido en la acreedora de 3 premios Emmy por Mejor Vestuario en Game of Thrones, un premio BAFTA en el 2018 y tres premios SAG por la misma categoría. (2016-2018).

