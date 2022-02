Georgina Rodríguez tiene un estilo de vida muy lujoso que hace posible que tenga a su alcance, glamorosas prendas de las firmas de moda más prestigiosas del mundo. La modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo ha confesado tener una latente pasión por el arte de vestir, hecho que evidenció desde que trabajaba como vendedora en Gucci y que ahora podemos apreciar a través de sus publicaciones en Instagram y apariciones en alfombras rojas.

El reciente estreno del documental ‘Soy Georgina’ en Netflix nos da un vistazo dentro de la vida de ‘Gio’ y la relación que tiene con la moda, especialmente con los bolsos de lujo. La novia de CR7 cuenta con un armario valorado en miles de dólares que incluye exclusivas piezas de Chanel, Prada, Dior y más. No obstante, si hablamos de carteras, su modelo preferido es el bolso Birkin de Hermès.

Los bolsos Birkin son una de las piezas más exclusivas de Hermès y Georgina Rodríguez tiene una colección de ellos. De hecho, su primer bolso de Hermès se lo regaló Cristiano Ronaldo por Navidad. Se trata de un Birkin color marrón en su tamaño más pequeño. Tal y como expresa la modelo y empresaria en la serie de Netflix, este tiene un significado especial para ella no solo por lo que representa el regalo de Cristiano, sino por lo difícil que es encontrar un modelo como este. ¿El motivo? Mientras más pequeña la Birkin, más costosa es.

De seguro que las amantes de la moda ya están familiarizadas con los bolsos Birkin, sin embargo, para aquellos que no conocen mucho de estas piezas, aquí te contamos los datos más importantes sobre ellos.

Confeccionados en piel de cocodrilo, los Birkin de Hermès vienen en diferentes tamaños y dependiendo del diseño, el valor de cada pieza varía entre 30.000 y 350.000 euros y solo se fabrican pocos de ellos. Por ello, estas carteras son las más lujosas, inaccesibles y costosas de todo el mundo.

Por su parte, Georgina Rodríguez cuenta con una extensa colección de bolsos Birkin de diferentes colores y acabados. Cocodrilo negro, piel de avestruz tono camel, rosa chicle, una pieza amarilla más grande, verdaderamente es un tesoro digno de admirar. No obstante, uno de nuestros modelos preferidos tiene que ser el modelo rojo que ‘Gio’ lució en una de sus publicaciones de Instagram. Esta pieza es bastante parecida al Birkin más caro jamás vendido (300.000 dólares) por el distribuidor de bolsos de lujo Privé Porter, que contaba con detalles de diamantes y oro blanco en el cierre.

Lo cierto es que los bolsos Birkin de Hermès son tan inaccesibles no sólo por su precio sino, también por las largas listas de espera debido a las limitadas unidades que se producen dependiendo de la disponibilidad de la materia prima y sus artesanos. Por ello, su valor aumenta todos los años tanto en versión original como en las reventas de segunda mano. “No se venden online, no se sabe cuándo estarán disponibles y apenas es posible encontrarlos en las tiendas de la marca francesa (no existe un stock, sino que cuando hay uno disponible se envía desde la central en París a la tienda que lo haya solicitado). Esto hizo que durante mucho tiempo existiera una lista de espera de varios años para poder hacerse con uno, pero fue tal la demanda que dejó de utilizarse este sistema. En la práctica es necesaria la intermediación de un estilista conectado para poder acceder a ellos”, comentan desde Vanity Fair. La predilección de Georgina Rodríguez por los bolsos es una declaración de la opulencia que vive en su historia de hadas moderna junto a Cristiano Ronaldo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de Saber más