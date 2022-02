Muchos dicen que Georgina Rodríguez está viviendo un verdadero cuento de hadas, y es que como ella misma declaró en su documental Netflix, sabe lo que es no tener nada y sabe lo que es tenerlo todo. De ser vendedora en Gucci, Gio ahora cuenta con una impresionante cápsula personal que incluye algunas de las piezas más exclusivas y lujosas del mundo. Por ello, en la actualidad la novia de Cristiano Ronaldo no solo es la mujer con más seguidores de Instagram en España, también se ha convertido en un referente de estilo al que marcas, diseñadores y estilistas toman de inspiración para crear looks y nuevas tendencias. A continuación, te mostramos algunos de los atuendos que consolidan a Georgina Rodríguez como la nueva ‘style icon’ del momento. (Foto: Instagram @georginagio)