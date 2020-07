Ríos, lagos y puertos se entrelazan a lo largo del territorio de Wuhan. La ciudad más importante del centro de China -que estuvo en el ojo público por largos meses a causa de la pandemia por coronavirus- compone un centro importante para la industria, ciencia y educación del país asiático, con 13 distritos que albergan a un aproximado de 11 millones de personas. Wuhan es, además, una de las 32 ciudades de diseño más creativas en el mundo según la UNESCO, lo que convierte al Festival de Arte de Moda en un evento de alto rango e importancia.

Fue hace aproximadamente dos meses que el ilustrador Gerardo Larrea se enteró que formaría parte, como uno de los cinco invitados internacionales en la exhibición virtual dentro del festival. ¿La premisa? Configurar una ilustración que refleje lo positivo de Wuhan, dejando atrás las etiquetas negativas que se le otorgaron a raíz de la pandemia, resumido en el mensaje “Aislar el virus pero no el amor”.

“Cuando recibí la invitación me dio mucha alegría. Para hacer la ilustración me centré en el lado positivo de Wuhan e imaginé la ciudad como un personaje entre una diosa y un superhéroe. Este, representa a su vez un ave fénix que sale adelante frente a las circunstancias y enfrenta la adversidad”, precisa Gerardo Larrea acerca de su trabajo para el Festival.

La ilustración del peruano Gerardo Larrea para el Festival de Arte de Moda de Wuhan. (Ilustración: Gerardo Larrea)

Cabe resaltar que Gerardo Larrea se posiciona como uno de los ilustradores de moda más importantes del país, talento que le ha otorgado menciones en artículos de revistas destacadas a nivel mundial como Vogue Latinoamérica, People en Español, Style Italia y Glamour España, por mencionar solo algunas.

Además, su arte lo ha hecho embajador de las marcas Faber Castell y Stella Artois, y le valió un galardón en “The Cut & Craft. Icons of Heritage Gucci Worldwide Contest” en el 2013, y en el 2015 fue seleccionado para formar parte del libro “The The Art of Fashion Illustration by Somer Flaherty”, como uno de los talentos emergentes a nivel mundial.

“Empecé en el 2011 con la ilustración de moda y es algo que me apasiona. Sin embargo, no ha sido fácil porque es un mercado relativamente nuevo en el Perú, pero poco a poco creo que he ido encontrando mi estilo y un lugar en el rubro. He logrado proyectos y colaboraciones increíbles en los cuales estoy muy orgulloso y feliz que se pueda reconocer mi estilo”, comparte el ilustrador.

Para Gerardo Larrea son de gran inspiración artistas como Van Gogh, Picasso, Matisse, Egon Schiele y Caravaggio. A su vez, tiene como referentes a otros ilustradores de moda de talla mundial como Antonio Lopez, Joe Eula, Tony Viramontes y los peruanos Reynaldo Luza y Alberto Vargas. Todos ellos, más su esfuerzo y talento, han logrado configurar un estilo que más de uno reconoce en redes sociales y piezas de arte. A fin de cuentas, ¿qué fashion lover no desearía una ilustración propia firmada por Larrea?

Detrás del trabajo del peruano para el Festival de Arte de Moda de Wuhan también predominan dos referencias de especial importancia: “la arquitectura y el color del The Wuhan Yellow Crane Tower y las formas onduladas de los Hot Dry Noodles aparecen en la ilustración para dar un poco más de movimiento de forma orgánica. Además, quise demostrar que tan importante es el amor para poder salir de la adversidad formando un corazón con sus manos”, detalla.

A puertas de cumplir una década sorprendiendo con su trabajo, en el 2021, Gerardo Larrea confiesa que su objetivo es continuar perfeccionando su estilo, incorporando sus ilustraciones a distintos productos (como lo ha venido haciendo durante la cuarentena y puedes ver en su web) y soñando con el día en que podrá configurar su propia exposición. “Lo más importante es disfrutar el camino”, concluye.

