La alfombra roja de los Globos de Oro 2020 ha dejado momentos inolvidables, sobre todo para el mundo de la moda. Distintas celebridades, aprovecharon esta oportunidad para lucir atuendos sofisticados e increíbles, así como también para afianzar su estilo en pareja, como lo hicieron por ejemplo Lisa Bonet con Jason Momoa (boho chic) y Rami Malek al lado de Lucy Boynton (vintage old fashioned).

Asimismo, otras parejas se decantaron por trajes de cortes más clásicos, como Priyanka Chopra y Nick Jonas. En el caso de Chopra, apostó por un sofisticado vestido en color rosa, con escote off the shoulder firmado por Cristina Ottaviano. Nick, no se quedó atrás, y fue gran pareja de su esposa con un traje de acabado satinado diseñado por Prada.

En la galería que acompaña el inicio de esta nota, descubre otras doce parejas que marcaron la pauta en moda durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2020.