La protagonista de la aclamada serie “Merlina” dejó de lado la moda gótica -muy característica de su personaje en la exitosa serie de Netflix- para los Globos de Oro de esta noche. Así, Jenna Ortega deslumbró la alfombra de los premios en Los Ángeles con un traje de estilo griego firmado por Gucci.

Jenna Ortega viste de Gucci para sus primeros Globos de Oro

La actriz de 20 años, nominada por primera vez a un Globo de Oro, posó en un vestido de Gucci de color nude. El traje llevaba capas de tejido transparente y una de las tendencias más importantes de la alta costura en 2023, los cortes oblicuos. Estos le daban un aire juvenil al atuendo que se complementaba con unas mangas largas y dramáticas, un sutil guiño a la esencia de brujería propia de Merlina.

Foto: Getty Images

Jenna Ortega llegó a los Globos de Oro con un traje presentado en la semana de la moda de Milán

Un vestido plisado en tonalidad marrón de la última colección de Alessandro Michele con Gucci fue la elección de la popular actriz de origen latino. En la presentación de primavera/verano 2023 de la firma, se pudo ver el mismo traje sobre la pasarela. La colección titulada “Gucci Twinsburg”, que fue protagonizada por gemelos idénticos, esta pieza fue vista por primera vez. El atuendo se caracteriza por sus mangas largas y voluminosas, y un corpiño drapeado con aros metálicos que deja ver la piel.

Foto: Vogue Runway

La cintura fruncida -que aporta un toque sensual- daba paso a una falda plisada a capas con cola. Si bien el look no era tenía una onda muy oscura ni de terror -como acostumbra Ortega- el maquillaje de ojos sí se mantuvo en la estética oscura. Y el corte de pelo entrecortado estilo ‘shag’ ayudó a complementar el look con un trío de collares y otras joyas de Tiffany & Co.

Foto: Getty Images

El encuentro entre Selena Gomez y Jenna Ortega en los Globos de Oro

Y la noche de hoy no era únicamente especial para la joven actriz. Selena Gomez, ícono juvenil y ahora consagrada actriz, también llegaba al hotel Beverly Hilton con la ilusión de llevarse a su hogar el reconocimiento a mejor actriz por su actuación en la serie “Solo asesinatos en el edificio”.

Foto: Getty Images

En la alfombra roja, Ortega aprovechó para charlar con Selena Gomez, actriz con la que compitió esta noche en la categoría de Mejor Actriz de Comedia o Musical para Televisión.