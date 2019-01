Globos de Oro: 6 tendencias que se hicieron presentes en la alfombra roja | FOTOS

La alfombra roja de los Globos de Oro no solo ha albergado a nuevos talentos, parejas de ensueño y momentos divertidos; ya que en esta edición las 'celebs' se han puesto más creativas que antes y han apostado por incluir algunas de las tendencias en boga en sus looks de gala.

Escotes corazón, lazos en distintas versiones y looks de maquillaje con miradas impresionantes fueron algunas de las propuestas que se robaron la atención en la alfombra roja previa a los Globos de Oro.

Sin embargo, tanta alegoría no dejo pasar por alto la constante lucha del movimiento 'Time's Up' en contra del acoso sexual en la industria; y aunque las actrices no vistieron de negro como el año pasado, reivindicaron la causa con listones y pulseras incluidos en sus looks de gala.

Para conocer más sobre las tendencias que llamaron la atención en la alfombra roja de los Globos de Oro, recorre la galería que acompaña esta nota.