La actriz Priyanka Chopra acompañó a su esposo Nick Jonas a los premios Grammy, pero fue ella quien se robó el show en la red ‘carpet’. A su paso lució un vestido de escote muy pronunciado que dejaba ver parte de sus senos como de su ombligo. El look que llevó se caracterizó por ser elegante y sensual, pero poco favorable para su figura.

Si bien es cierto Priyanka tiene una figura espectacular y siempre acierta en cada gala a la que se presenta, pero esta vez no fue la ocasión. El vestido que uso estuvo a cargo de la firma Ralph & Russo. El traje resaltaba más sus caderas anchas y cuando se sentó a presenciar el espectáculo sobresalieron algunas imperfecciones en su abdomen. Asimismo, el diseño fue hecho por detalles muy minuciosos, ya que presentaba incrustaciones de lentejuelas, fue pintado a mano con peonías y estuvo adornado con piedras de ópalo y pétalos de organza en 3D.

El traje era similar a un kimono compuesto por un escote profundo, mangas largas que terminaban en flecos de color melocotón y falda de corte sirena. Priyanka complementó su look con joyas en tono plateado y en la parte del pecho optó por no usar ningún collar para que su gran escote sea el gran protagonista. Si quieres conocer más del look de Priyanka, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.