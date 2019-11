Hailey Bieber no podía lucir un solo vestido para su gran -segunda- boda con Justin Bieber. En cambio, la modelo se decantó por tres diseños de Alta Costura, confeccionados a partir de diferentes estilos y de la mano con distintos diseñadores, como el vanguardista Virgil Abloh y la tradicional Vera Wang.

El vestido estrella fue el que Bieber lució para la ceremonia, una exquisita tenida fabricada en encaje con escote barco y silueta estilo sirena. Esta, fue confeccionada con Abloh, junto al equipo de su firma, Off White. Para sumar aún más romanticismo y personalizar el diseño para la pareja de esposos, el modisto bordó la frase "Till death do us part (hasta que la muerte nos separe)” en el límite del velo, que midió aproximadamente cuatro metros.

Una vez empezada la fiesta, Hailey Bieber cambió su tenida por un vestido de cuello halter hecho en tela de satén y seda, confeccionado por la firma Ralph & Russo. El outfit, mucho más sensual, fue complementado por un par de stillettos de tira en color blanco, diseñados por Jimmy Choo especialmente para la novia.

El tercer -y último- cambio que realizó la modelo en su tenida nupcial fue a un vestido lencero de Vera Wang, esta vez con detalles de tirantes spaghetti y hombros off the shoulder. Para mayor comodidad, Hailey también cambió el par de stillettos por zapatillas blancas. Las joyas, fueron todas de Tiffany & Co.

En la galería que acompaña el inicio de esta nota, conoce más detalles de los vestidos de novia que Hailey Baldwin lució para su segunda boda con el cantante Justin Bieber.