La modelo y empresaria tomó las calles de Nueva York para celebrar el primer aniversario de su marca de belleza, Rhode. Con un estilismo que le hace un guiño a la tendencia “barbiecore”, Hailey Bieber literalmente brilló en este especial evento, luciendo un minivestido totalmente cubierto de cristales de Swarovski de color rosa firmado por Vivienne Westwood.

Foto: Getty / Gotham

El vestido de estilo corsé fue hecho a medida y estaba cubierto de cristales de Swarovski en tonalidades rosa. Para darle protagonismo al atuendo, la modelo combinó el traje con un bolso de lentejuelas y zapatos transparentes.

La fundadora de Rhode Bieber combinó el look sin tirantes con delicadas joyas de diamantes, como un collar de gargantilla y pendientes en forma de estrella.

Foto: Getty / Gotham

Fiel a su característico estilo, la modelo de 26 años llevó el cabello muy bien recogido en un moño, se dirigió a su fiesta en Nueva York para celebrar la marca de belleza. Ya en el exclusivo evento, Hailey se runió con amigos como Emily Ratajkowski, Justine Skye, Simon Huck y Claudia Oshry.





La exitosa empresaria se tomó un momento para reconocer el apoyo que ha recibido de su entorno cercano. “Sé que no todo el mundo ha podido estar aquí esta noche, pero al equipo que está aquí, muchas gracias. Yo no sería capaz de hacer esto sin ninguno de ustedes. Y yo no sería capaz de hacer nada de esto sin ninguno de vuestros apoyos, así que ¡muchas gracias y vamos a divertirnos!”. fue el discurso que dio Bieber durante la celebración.