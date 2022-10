5 / 11

El look de colegiala nunca falta en una buena fiesta de Halloween. Este año, intenta personificar a la princesa del pop en el videoclip de su exitosa canción 'Baby One More Time'. ¿Qué necesitarás? Una blusa blanca amarrada a la cintura, un cardigan gris, una mini falda negra y las infaltables coletas con trenzas. (Foto: IG @haileybieber).