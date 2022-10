2 / 6

La cantante argentina sin duda ha tenido su despegue en la industria musical este año. Y también nos ha brindado looks icónicos en sus videos musicales y presentaciones en vivo. Uno de los que más llamó la atención fue el conjunto dosmilero que lució en su última gira. ¿En qué consiste? Un estampado a cuadros que se repite en un crop top, una minifalda a la cadera y una suerte de medias hasta la rodilla. Si te animas a recrear este look, no olvides los guantes con aberturas y unas plataformas. (Foto: IG @tinistoessel).