La fiesta de Halloween está a tan solo unas horas y muchas de nosotras nos preparamos con nuestro mejor disfraz para celebrarlo. ¿Aún no tienes disfraz listo? ¿Quieres conocer tiendas donde comprar? ¿Necesitas ayuda encontrando brillos y otros accesorios para tu maquillaje? En este especial preparado por Viu, encontrarás toda la información que necesitas. ¡Feliz Halloween!

¿Buscas un disfraz fácil y con prendas que ya tienes en tu armario? Es hora de desempolvar aquella falda que nunca utilizas o ese vestido que crees que no tiene uso y convertir estas prendas en el mejor disfraz de todos. Aquí nuestra guía para que seas la mejor vestida este Halloween.

Si aún no tienes disfraz, no te preocupes siempre hay una solución. En Lima hay muchas tiendas especializadas en disfraces que en este fecha lanzan distintos personajes que seguro amarás. Aquí te compartimos los lugares que no puedes dejar pasar para armar tu look de Halloween.

Si te encanta el maquillaje y quieres resaltar con uno increíble en este Halloween, aquí te dejamos una guía. Estos maquillajes, clásicos y sencillos, nunca tienen pierde. Encuentra en esta galería la inspiración que te hacía falta para planear tu look del 31 de octubre

Aunque la noche del 31 de octubre aún no llega, este fin de semana algunas celebridades ya mostraron increíbles disfraces y maquillajes alusivos. Aquí algunos de los que más nos gustaron hasta el momento. ¡A modo de inspiración!

Si aún no tienes tu disfraz para este año aquí te dejamos algunas ideas con mucho estilo. Estas celebridades, actrices o cantantes, han sido muy populares este 2022 por lo que disfrazarte de alguna de ellas de seguro causará sensanción. No te pierdas este listado.

Por fin puedes celebrar la noche más terrorífica del año como la soñaste: vibrando y disfrutando el momento al máximo. Descubre aquí en dónde y con quién pasarás este Halloween.

Brilla junto a tus BFF’s con estas ideas de disfraces. Se coronarán como las reinas de Halloween.

Haz ‘match’ con tu amorcito con estos disfraces de pareja con los que de seguro serán los reyes del Halloween.

¿Con ganas de brillar en Halloween? Llénate de glitter con estos maquillajes perfectos para resaltar y dejar huella a donde quiera que vayas.