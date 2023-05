Hay vestidos que hacen historia y el que estrenó Jennifer López en los premios Grammy 2000 es uno de ellos. Luego de haber dejado huella no solo en los corazones de los fanáticos de la cantante, aficionados a la moda y toda la historia del internet; el icónico vestido verde Versace volvió a pisar la alfombra roja (o azul en este caso) de la mano de una influencer francesa nada menos que de la mejor manera: en gala amfAR en Cannes.

La influencer francesa Léna Mahfouf (conocida como Llena Situations) no tuvo mejor idea que acudir a la gala amfAR 2023 celebrada en Cannes haciéndole un homenaje a este mítico look dosmilero de Jennifer López protagonizado por el famoso ‘jungle dress’ de Versace que marcó un hito en la historia de la moda y el internet al inspirar la creación de Google Fotos porque el público quedó tan impresionado con el look de JLO que no paraban de buscar en línea el susodicho vestido.

En esta ocasión, la influencer apostó por la renovada versión del vestido. Fiel al estampado verde original y el profundo escote en V, este no tiene mangas y cuenta con más detalles de ‘cut’-out’s en el torso. Un renovado diseño modelado nada menos que por la misma JLO en la pasarela de la colección primavera-verano 2020 de Versace .

No satisfecha con solo llevar el vestido, Lena decidió imitar en lo posible los demás detalles y complementos del look original. Lo combinó con tacones de tiras en clave plateada y joyería a tono y apostó por llevar el cabello recogido en una voluminosa cola al igual que JLO en aquellos premios Grammy.

Lena Situations en la alfombra azul de la gala amfAR luciendo el vestido Versace de JLO. (Foto: AFP)

El icónico vestido verde Versace de JLO

El famoso ‘jungle dress’ de Versace fue llevado en dos ocasiones por Jennifer López. La primera, durante la gala de los premios Grammy 2000 donde llevó una versión de mangas largas. Sin imaginarlo, aquel día la cantante haría historia. Algo mucho más curioso porque pudo no haber sido escogido, ya que su estilista también había considerado otro vestido de Versace, uno blanco que ella favorecía pero que terminó cediendo el puesto al mítico vestido verde que acabaría haciendo historia.

Jennifer López en la alfombra roja de los premios Grammy 2000. (Foto: AFP)

Pero la cosa no queda ahí. 20 años después, una Jennifer López con 50 años volvería a lucir su icónico vestido en una nueva versión para desfilar sobre la pasarela de la colección primavera-verano 2020 de Versace durante la Semana de la Moda en Milán . Esta vez, en combinación con tacones verdes y la melena lacia cuidadosamente peinada hacia atrás.

Jennifer López en la pasarela de Versace durante la Semana de la Moda en Milán en el 2020. (Foto: AFP)

Un diseño que muy pocos saben que primero fue estrenado por su propia creadora, la diseñadora y directora creativa Donatella Versace, durante la MET Gala de 1999 . Evento en el que la italiana decidió combinar el mítico vestido (sin mangas) con tacones de tiras naranja.