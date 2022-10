10 / 11

Si hay algo que todo el mundo ama y se vuelve viral en cuestión de minutos es cuando la realidad supera la ficción. Durante el desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda en Nueva York, Anne Hathaway fue vista como asistente en la primera fila nada menos que al lado de Anna Wintour, editora de Vogue y uno de los máximos referentes en moda a nivel mundial. Este particular momento que a primera vista puede parecer simple llenó de nostalgia a muchos, pues al parecer, al descubrir la actriz que se sentaría al lado de Anna WIntour (quien inspiró a la creación de Miranda Presley en la mítica película “El diablo viste a la moda”), aprovechó la ocasión para hacerle un guiño a su recordado papel como Andrea Sachs, la interna en la revista de Miranda en la película. Y aunque la actriz no habló al respecto, su atuendo lo hizo por ella, pues llevó un look similar al de su personaje: el flequillo en la frente, el cabello amarrado y una chaqueta marrón con un jersey de cuello alto. (Fotos: IG @michaelkors, IG @diet_prada)